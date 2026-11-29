Espectáculos

Gala Caldirola se prepara para un nuevo desafío televisivo en Chilevisión, donde se incorporará a uno de los paneles de la tercera temporada de Gran Hermano Chile. Esta noticia generó varias interrogantes sobre si la española dejaría Plan Perfecto, el espacio de espectáculos donde actualmente trabaja como panelista.

Para terminar con la incertidumbre, la exchica reality usó su cuenta de Instagram para aclarar su situación laboral y adelantar cómo cambiará su participación en el programa de farándula. “¿Me van a extrañar cuando me vaya al panel de Gran Hermano? Me toca la nueva aventura, pero voy a estar viniendo de visita”, expresó Caldirola.

Con esto, confirmó que su llegada al proyecto del reality no significa una despedida definitiva de Plan Perfecto, aunque sus apariciones en dicho espacio serán más esporádicas. Según Página 7, la incertidumbre sobre si podría compatibilizar ambos proyectos había estado en suspenso durante algunas semanas.

En esta nueva etapa, la española compartirá el panel con Cony Capelli y Jennifer Galvarini, conocida como la Pincoya. Ambas figuras vivieron la experiencia de estar encerradas en la casa durante la primera temporada del programa, donde Capelli se coronó como la ganadora y Galvarini llegó a la final.

El regreso de Gran Hermano Chile a las pantallas contará con la conducción de José Miguel Viñuela. El formato incluirá a 20 participantes desconocidos que deberán enfrentar los desafíos de la convivencia diaria al interior de la casa.

Una de las novedades más importantes de esta edición será la "Casa de Cristal". Esta iniciativa se llevará a cabo en la comuna de Maipú y tendrá transmisiones a través de YouTube y la aplicación MiCHV. Además, según Página 7, el reality tendrá presencia en otros espacios de la estación como Primer Plano, además de contenidos digitales con análisis y entrevistas sobre los momentos destacados de la casa.