Estilo de vida

Cuando pensamos en la limpieza del domingo, lo primero que nos viene a la mente es poner la lavadora, hacer las compras del supermercado o dejar cocinado para los días siguientes. El dormitorio suele quedar fuera de la lista porque nada ahí parece urgente, pero si despiertas cansada, es momento de cambiar la estrategia. Expertos en sueño sugieren establecer un «Sunday Reset» en la pieza con cinco hábitos rápidos que ayudan a eliminar el estrés del lunes y crean el ambiente ideal para un descanso reparador.

La guerra contra los ácaros y el aire viciado

No conviene dejar la limpieza de la cama para mitad de la semana. El colchón es un microambiente personal donde pasamos aproximadamente ocho horas cada noche, y durante ese tiempo los tejidos absorben sudor, células muertas de la piel, polvo y alérgenos. Si eres sensible a esto, es muy probable que despiertes en la noche con la nariz tapada, estornudos o picazón sin entender la razón.

Está demostrado que la acumulación de ácaros del polvo reduce tanto la duración como la calidad del sueño. Por eso, lo ideal es programar el cambio de sábanas cada domingo; la sensación de frescura y limpieza genera una relajación inmediata al momento de acostarse.

Antes de poner las sábanas limpias, hay un paso fundamental: abrir las ventanas de par en par. A veces olvidamos que la calidad del aire en la habitación influye directamente en cómo dormimos. Una mala ventilación y el exceso de calor aumentan los niveles de dióxido de carbono en el espacio, lo que provoca despertares frecuentes y nos roba los minutos de sueño profundo que el organismo necesita para descansar. Renovar el aire cada domingo y asegurar que la temperatura sea lo suficientemente baja y agradable es clave antes de empezar la semana exigente.

Adiós al caos visual y al polvo oculto

Un vistazo al velador puede revelar la razón de una mala noche. Si el espacio está lleno de cables enredados, boletas, cosméticos a medio terminar y papeles sin leer, tienes un problema de caos visual. Este desorden funciona como un recordatorio permanente de las cosas pendientes, manteniendo al cerebro en estado de alerta.

Esta inquietud subconsciente eleva los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. A su vez, el cortisol bloquea la melatonina, destruyendo la calidad del sueño. Limpiar la zona alrededor de la cama y dejar un velador minimalista envía una señal al cerebro de que finalmente es hora de relajarse.

Al limpiar la casa, solemos enfocarnos en los muebles grandes del living y olvidamos los puntos que quedan literalmente al lado de la cara mientras dormimos. El cabezal de la cama, el marco de la ventana y el espacio debajo del colchón acumulan toneladas de polvo. Pasar un paño húmedo cada domingo por estas superficies reduce los alérgenos.

Como tip extra, se recomienda usar limpiadores que no tengan aromas fuertes y evitar las velas aromáticas pesadas en el dormitorio. Los olores intensos pueden despertarte durante las etapas ligeras del sueño sin que te des cuenta.

La búsqueda de la oscuridad absoluta

Muchos se acostumbran a pequeñas molestias lumínicas, pero el impacto es real. Ya sea la luz LED del cargador del celular, el brillo de un reloj digital o la claridad que se filtra por los bordes de la cortina, cualquier fuente de luz artificial afecta el descanso.

Las investigaciones indican que la exposición a cantidades mínimas de luz artificial o al ruido ambiental durante la noche altera el sueño y aumenta las probabilidades de despertarse. La solución es cubrir los focos de luz innecesarios, organizar bien las cortinas y permitirse una oscuridad total y terapéutica para cerrar el domingo.