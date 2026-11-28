Espectáculos

Javiera Acevedo confirmó que recibió mensajes violentos y amenazas por parte de Catalina Pulido. Todo empezó cuando Acevedo inició una relación sentimental con Felipe Erladsen, quien había tenido un vínculo de 11 años con Pulido y quien aún era el centro de los sentimientos de la presentadora cuando ocurrió el romance.

En su paso por el programa Vértigo, Acevedo recordó que hubo unos mails "bastante feos". Al ser consultada por Tita Ureta sobre si había sido amenazada, la actriz lo confirmó.

Sobre su reacción ante los ataques, Acevedo contó que prefirió no entrar en el juego ni confrontar a su ex amiga. Según ella, generalmente no reacciona mucho y que, cuando lee algo violento, prefiere quedarse callada y guardar la compostura porque "soy una señorita".

El lado de Cata Pulido

Esta historia ya tenía un antecedente en 2025, cuando Pulido habló en el programa Sígueme sobre cómo este episodio la afectó a ella y a sus hijos. En esa instancia, la presentadora aseguró que Acevedo le hizo daño a sus niños, ya que ellos le tenían mucho cariño a Erladsen.

El cierre de Javiera

A pesar de todo el drama y los ataques, Acevedo dejó claro que no piensa usar expresiones ofensivas contra Pulido. La actriz señaló que Pulido sufrió la pérdida de un hijo y que jamás la va a violentar.