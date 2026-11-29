Espectáculos

Lo que parecía una comida normal entre colegas terminó en una emergencia. Fran García-Huidobro sufrió un episodio de asfixia mientras almorzaba con sus compañeros de trabajo en el restaurante Don Peyo, ubicado en Ñuñoa, el miércoles. La animadora había pedido una milanesa con papas fritas.

La emergencia fue detectada por sus acompañantes al notar que Fran estaba inusualmente callada y no podía comunicarse. Según relató Renata Bravo en el programa Mucho Gusto de Mega, la actriz se dio cuenta de que algo andaba mal al ver que su compañera estaba ahogada, con los ojos llenos de lágrimas, y que no emitía ningún sonido, ni siquiera tosía.

El rescate con la maniobra de Heimlich

Ante la gravedad de la situación, Renata Bravo decidió intervenir aplicando la maniobra de Heimlich, técnica de primeros auxilios diseñada para despejar la obstrucción de las vías respiratorias por cuerpos extraños. Bravo contó que sintió miedo de quebrarle una costilla a su compañera, por ser menuda.

La intervención fue exitosa. Tras aplicar la técnica dos o tres veces, Fran logró vomitar el alimento que tenía atorado, recuperando la capacidad de respirar inmediatamente. El alivio fue generalizado entre el grupo; El episodio terminó con la animadora rompiendo en llanto, mientras sus compañeros la abrazaban para contenerla emocionalmente.

Reacciones y asistencia médica

Posteriormente, Macarena Venegas, también panelista de Plan Perfecto, se encargó de trasladar a Fran García-Huidobro hasta una clínica en Santiago para que recibiera la asistencia médica correspondiente y se evaluara su estado de salud tras el incidente.

Renata Bravo quiso restarle protagonismo a su acción, asegurando que actuó de manera intuitiva y con sangre fría, y que cualquier persona en su lugar podría haber ayudado.

El estado actual de la animadora

A pesar de la angustia que generó el relato de los testigos, las noticias posteriores fueron tranquilizadoras. Se informó que Fran se encontraba bien y retomando sus actividades normales. Como prueba de su recuperación, el jueves apareció en un video compartido por Gala Caldirola, donde se la veía preparándose antes de salir al aire en el programa que ambas comparten.

El episodio dejó impactado al equipo. Bravo señaló que cualquiera debiera poder estar en condiciones de ayudar a una persona que se está ahogando.