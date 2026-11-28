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WhatsApp acaba de lanzar una evolución para nuestra forma de chatear: los Sound Stickers. Se trata de stickers que, a diferencia de los tradicionales, incluyen un pequeño ícono de parlante que permite reproducir un audio relacionado con la imagen. Esta función, que recuerda a los antiguos guiños de MSN por combinar sonido y movimiento, ya puede ser reproducida por cualquier persona que tenga una versión actualizada de la aplicación.

Para quienes no saben qué onda con esto, el despliegue de la capacidad de reproducir estos stickers comenzó el 24 de noviembre. Sin embargo, la posibilidad de crearlos no llegó para todos al mismo tiempo, ya que la función se está activando de forma paulatina entre los usuarios que cuentan con la versión más reciente de la app.

Cómo crear stickers desde un video

Si tienes un clip que es oro puro y quieres convertirlo en un Sound Sticker, el proceso es súper simple. Primero debes entrar a cualquier conversación y pulsar el ícono de emoji que está a la izquierda de la barra de texto. Desde ahí, seleccionas la opción de stickers, que es la última a la derecha, y eliges "Crear sticker".

En este punto, debes escoger el video que quieres transformar. Es importante saber que la aplicación no solo va a bajar la calidad y el tamaño del archivo, sino que también limitará su duración, ya que el audio de un sticker no puede durar más de 10 segundos. Una vez que importes el clip, verás un ícono de ondas sonoras. Este botón es la clave, porque te permite decidir qué pasa con el sonido: puedes eliminarlo por completo, mantener el audio original, grabar uno nuevo con tu propia voz o incluso elegir un archivo de audio externo, siempre y cuando tampoco supere los 10 segundos de duración.

Cómo crear stickers desde una imagen

Si no tienes un video pero tienes una foto que pide a gritos un efecto sonoro, el camino es prácticamente el mismo. El proceso comienza igual: vas al menú de stickers y seleccionas la opción de crear uno nuevo. En este caso, subes la imagen y la app te da la libertad de recortarla o ponerle bordes para que quede perfecta.

Antes de enviar el sticker, debes presionar el botón de las ondas sonoras. Al hacer esto, puedes agregarle el audio que quieras, ya sea grabando directamente con el micrófono de tu teléfono o importando un archivo de audio que ya tengas guardado en la memoria del dispositivo.

Algunos consejos para no pasar vergüenza

Un detalle fundamental que debes considerar es que estos stickers no se reproducen de forma automática. Esto es un alivio, porque significa que no habrá sonidos inesperados saltando en medio de una conversación sin que tú lo quieras. Aun así, la recomendación es clara: al igual que pasa con las notas de voz, es mejor revisar el audio con audífonos antes de reproducirlo en público para evitar cualquier momento incómodo.

Si entraste a la app y el botón de las ondas sonoras todavía no te aparece, no te desesperes. Solo queda tener paciencia mientras la función se activa en tu cuenta. Mientras tanto, la mejor estrategia es empezar a robar y guardar en favoritos todos los Sound Stickers que te envíen, armando así un álbum de figuritas digital con lo mejor del audio en WhatsApp.

¿Cuál va a ser el primer audio que vas a subir para dejar a todos locos en el grupo?