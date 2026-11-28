Espectáculos

Algunos de los rostros más conocidos de Mega quedaron sin contrato. Este viernes 27 de noviembre se confirmó un ajuste en la modalidad de contratación del Área Dramática del canal, que dejó sin contrato con esa área a Francisco Melo, Carolina Arregui, Luz Valdivieso, Ingrid Cruz y Paola Volpato.

Se trata de actores ampliamente reconocidos por su trayectoria en las teleseries de la señal. Eso sí, no significa que no los volvamos a ver: el canal explicó que ahora los convocará solo para proyectos específicos.

Desde el canal intentaron bajarle la intensidad al tema diciendo que esto es un "cambio en la forma de producir en el Área Dramática que busca justamente fortalecer y seguir consolidado la exitosa realización de ficción en Mega". O sea, que el ajuste es para que las cosas sigan funcionando bien, aunque dejar a cinco figuras así sea un golpe fuerte.

En medio de todo este movimiento, hay nombres que se salvaron. Andrés Velasco mantiene su contrato vigente con el Área Dramática, mientras que Fernando Godoy sigue vinculado a Mega, aunque ahora lo hace a través del Área de Producción.