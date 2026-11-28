Espectáculos

Ben Stiller soltó la bomba sobre cómo fue el primer encuentro laboral con Owen Wilson. Resulta que, antes de volver a trabajar juntos, el director recordó el momento exacto en que Wilson hizo una audición para la película El insoportable. Stiller aseguró que fue una de las peores audiciones que vio en su vida.

Según el relato del director, Wilson se veía demasiado rígido y su actuación simplemente no funcionaba en ese momento. Sin embargo, a pesar de que la prueba no convenció al equipo, Stiller sintió que el actor tenía una cualidad cómica que lo hacía especial, lo que evitó que lo descartaran del proceso de selección de inmediato.

Ben Stiller es un actor y director estadounidense famoso por comedias como Zoolander y Tropic Thunder, mientras que Owen Wilson es un reconocido actor y guionista norteamericano.

El empujoncito de Judd Apatow

La decisión de contratar a Wilson no fue inmediata. Stiller confesó que tenía serias dudas y que decidió conversar sobre el tema con Judd Apatow, quien era el productor de la película, mientras definían quiénes integrarían el elenco. En esa charla, Stiller fue honesto y le dijo a Apatow: “No sé”.

El productor le preguntó: “¿Vos sos bueno en las audiciones?”, a lo que Stiller tuvo que admitir que no y que, de hecho, era horrible en ellas. Tras ese intercambio, ambos decidieron darle una oportunidad al actor. Stiller contó que se divirtió trabajando con Wilson durante el rodaje y que allí nació la amistad entre ambos.

Un debut compartido en Texas

Para entender el contexto de aquella audición, hay que mirar hacia atrás. Wilson se presentó al proceso de selección para la película estrenada en 1996 cuando acababa de participar en Ladrón que roba a ladrón. "Conocí a Owen en esa película", dijo Stiller en alusión a El insoportable, porque Wilson acababa de realizar el filme que escribió junto con Wes Anderson y su hermano Luke Wilson.

Ladrón que roba a ladrón no solo fue el debut de Anderson como director de largometrajes, sino que impulsó las carreras de los hermanos Wilson y del propio Anderson. La historia, filmada principalmente en Dallas, Fort Worth y Hillsboro, en Texas, sigue a Dignan (Wilson) y Anthony (Luke Wilson), dos amigos que intentan entrar en el mundo del delito.

El regreso en La nueva Focker

La dupla vuelve a compartir pantalla en La nueva Focker, la cuarta entrega de la saga La familia de mi novia, que llegó a los cines de Estados Unidos el 25 de noviembre de 2026. En esta historia, Stiller retoma su papel como Greg Focker y Wilson regresa como Kevin Rawley, el exnovio de Pam Focker.

La producción está dirigida por John Hamburg, quien ya había participado como guionista en las tres películas anteriores de la franquicia. El elenco se completa con Robert De Niro, Teri Polo y Blythe Danner. Además, la película suma a Ariana Grande en el reparto, quien interpreta a Olivia Jones.

Según la trama difundida por Universal Pictures, el conflicto surge cuando Henry Focker, interpretado por Skyler Gisondo, anuncia que planea casarse con Olivia. Aquí es donde Greg Focker entra en acción: el personaje de Stiller desconfía de la joven, mientras que el resto de la familia, incluido Jack Byrnes, la recibe con entusiasmo. Básicamente, Greg ahora es el familiar que cuestiona la relación, poniéndose en la posición opuesta a la que tuvo en la primera película cuando conoció a la familia de Pam.