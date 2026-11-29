Espectáculos

Parece que en Alfombra Roja las polémicas le ganaron a las primicias. El programa de Canal 13 sigue perdiendo gente en su equipo y, después de que Marcela Vacarezza fuera la primera en irse, ahora el rumor es que Pancha Merino tampoco seguiría en el espacio.

Según la información de Informa Primero, la salida de la panelista estaría vinculada a los conflictos que ha protagonizado en las últimas semanas. Desde el sitio aseguran que Merino no seguiría en el show tras sus problemas en televisión y sus "100 denuncias en CNTV".

La posible desvinculación ocurre en medio de varios enfrentamientos mediáticos. Entre ellos están los conflictos con Andrea Marocchino y su pareja actual, además de los roces que ha tenido en pantalla con Sergio Rojas y Danilo 21. De confirmarse, sería un movimiento más en un equipo que ya ha estado bajo la lupa por sus cambios y peleas.

Sobre el drama con Marocchino, Te Caché! reportó que la actriz tuvo un descargo en el mismo programa tras asistir a una audiencia por una querella que el empresario presentó contra ella por injurias graves con publicidad. Según el mismo medio, Merino cuestionó la actitud de Marocchino hacia sus tres hijos, Dominic, Amanda y Chloé, tras terminar su relación de siete años. La panelista aseguró que lo que más le duele no es el quiebre sentimental, sino que el empresario "no sea responsable emocionalmente con tres niños".

Además, Te Caché! señala que la actriz relató que sus hijos intentaron hablar con Marocchino tras la querella, pero él los habría bloqueado en redes sociales y no saludó a la hija menor por su cumpleaños. Merino confesó que no lo pasa bien en su casa y que sus hijos notan su tristeza, aunque se siente feliz trabajando. Finalmente, según el mismo medio, la actriz cuestionó cómo Marocchino construyó el vínculo familiar y sostuvo que él usó la relación y la exposición pública para hacer negocios, y comentó que sus hijos han optado por pasar más tiempo con su padre biológico, Claudio Labbé.

Por ahora, todo esto es puro ruido. Ni Pancha Merino ni Canal 13 han dicho nada oficial, así que la salida sigue siendo un rumor. ¿Se quedará o se irá antes de que el panel quede vacío?