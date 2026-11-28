Espectáculos

Lisandra Silva decidió lucirse en Instagram con un video donde aparece con distintos outfits mientras hace un lipsync de la canción Overprotected de Britney Spears. Aunque el registro tenía un fin publicitario y destacaba su figura tonificada, el clip terminó desatando una lluvia de comentarios divididos entre sus seguidores.

Muchos usuarios quedaron impactados por el cambio físico de la modelo y ex chica reality, centrando sus críticas en su delgadez. Entre los mensajes hubo frases como “bajaste muchísimo”, y otros fueron más pesados y aseguraron que “tan flaca te ves mas vieja y arrugada”.

Pero la polémica no quedó solo en el peso. Algunos cibernautas se fijaron en un detalle más íntimo y apuntaron a su ombligo, comentando que se veía extraño. Ante esto, la ex esposa de Raúl Peralta no se quedó callada y respondió con una dosis de ironía para poner los puntos sobre las íes: “Parí dos hijos, se ha caído un poco. Lo siento”.

Obviamente, no todo fue hate. La gran mayoría de la gente salió a defenderla y se enfocó en lo bien que se ve su cuerpo trabajado. Los elogios no faltaron y la llenaron de comentarios como entre otros elogios.