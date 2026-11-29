Espectáculos

La Comisión Organizadora del Festival de Viña del Mar reveló parte de su parrilla musical para la edición 2027 y el anuncio cayó justo en medio de la emisión de "Mucho Gusto". Entre los nombres confirmados destaca el de Laura Pausini, la cantante italiana que abrirá la noche del lunes 22 de febrero en la Quinta Vergara.

La noticia dejó a José Antonio Neme fuera de sí, pero de la emoción. El conductor no ocultó su fanatismo por la artista, lo que terminó en bailes, cantos y varias bromas de sus compañeros de panel, incluida Marianne Schmidt.

En medio de la euforia, Neme recordó que en la edición anterior del certamen se mandó un condoro épico al irrumpir en el escenario mientras Gloria Estefan se presentaba. Como esa aparición no cayó nada bien y recibió bastantes críticas, el periodista decidió adelantarse a los comentarios y lanzó una promesa pública para que nadie entre en pánico.

“Le digo al país que en esta oportunidad no voy a subir al escenario, que pueden asistir tranquilos a la Quinta Vergara. Me voy a mantener amarrado a mi asiento”, aseguró entre risas el 27 de noviembre.

Pero el momento también sirvió para desenterrar un drama del pasado. Neme recordó que en 2014, cuando trabajaba en "24 Horas" de TVN, tuvo un cruce tenso al aire con su entonces compañero Claudio Farías. El conflicto surgió porque Farías cuestionó el monto que recibiría Laura Pausini por su presentación en el Festival.

Para cerrar el tema, el periodista dejó claro que siempre ha sido team Pausini: “La defendí (a Laura Pausini) de las críticas de Claudio Farías, que llegó a cuestionar lo que se le pagaba”.

Ojalá que cumpla lo de quedarse amarrado al asiento, porque ya tuvimos suficiente acción con lo de Gloria Estefan. ¿Ustedes creen que se aguante las ganas de subir si ve a Laura en vivo?