Espectáculos

Mega se quedó con el primer lugar el jueves 26 de noviembre en la guerra por la audiencia matinal. Entre las 08:00 y las 13:00 horas, el programa "Mucho Gusto", conducido por José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, lideró la jornada con un promedio de 347.307 personas por minuto.

En el segundo puesto quedó Chilevisión. El espacio "Contigo en la Mañana", que cuenta con la conducción de Eduardo de la Iglesia y Andrea Arístegui, registró una media de 269.621 televidentes por minuto, logrando mantenerse en esa posición de la tabla.

Por su parte, Canal 13 terminó en el tercer lugar del ranking diario. El programa "Tu Día", junto a Priscilla Vargas y José Luis Repenning, alcanzó un promedio total de 208.691 espectadores por minuto.

Finalmente, TVN se ubicó en el cuarto puesto de la competencia. A través de las emisiones de "Buenos Días a Todos" y "El Medio Día", el canal logró un total de 178.520 personas por minuto.

Seamos honestos, la diferencia entre el primer y el último lugar es gigante. ¿Sera que los demás programas necesitan un cambio de aire para alcanzar a Mega?