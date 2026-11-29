Espectáculos

Pamela Díaz confirmó que no seguirá en la conducción de "Vértigo Extremo" junto a Sergio Lagos. Después de protagonizar dos peleas, una con Javiera Díaz de Valdés y otra con Chama, la animadora confirmó su salida del programa.

En una entrevista para el programa "Plan Perfecto" de Chilevisión, Pamela fue súper clara y lanzó una crítica directa contra Canal 13. La Fiera aseguró que le gustaría trabajar en un lugar donde se sienta cómoda y no en un canal que, según ella, tiene el área digital "bastante muerta".

Sobre los motivos exactos de su partida, mencionó que "no estaré más" y aclaró que no se debe a algo en concreto, sino a "temas internos". Además, dijo que estas cosas las ve su papá y que "cuando se mete mi papá…".

Durante la semana Pamela se había ausentado de las grabaciones, lo que generó especulaciones. Sergio Lagos, quien compartía la conducción con ella, comentó que la dueña del canal de YouTube "Once" le había avisado que "no se sentía bien".