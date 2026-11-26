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Jennifer Barreto hizo historia el 24 de noviembre de 2026 al coronarse como Miss Universo 2026. No solo le dio a Puerto Rico su sexta corona en el certamen, sino que se convirtió en la primera madre y mujer casada en lograr este hito, gracias a que las reglas del concurso cambiaron para permitir la participación de mujeres con hijos.

La nueva reina, que tiene 27 años y es mamá de una niña, se impuso en una gala celebrada en su propia tierra. Barreto dejó atrás a las candidatas de República Dominicana (Melissa Núñez), Venezuela (Clara Vegas), Filipinas (Bea Millan-Windorski) y Nueva Zelanda (Georgia Waddington), quienes quedaron como primera, segunda, tercera y cuarta finalista, respectivamente.

Con este triunfo, Puerto Rico terminó con una espera de 20 años por una nueva corona, ya que la última vez que una puertorriqueña ganó fue Zuleyka Rivera en 2006. Además, es apenas la segunda vez que la isla logra ganar el certamen en su propio suelo, algo que ya había pasado con Denise Quiñones en 2001.

Fuera de las pasarelas, Barreto tiene un perfil súper potente: trabajó como especialista en prevención en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y ha colaborado con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico. Básicamente, es el "paquete completo", como dijo Joyce Giraud, ex Miss Universo Puerto Rico 1998 y miembro del jurado, quien destacó que buscaban a alguien inteligente, empática y con lado humano.

El evento fue un éxito total de asistencia. Las entradas para la final en el Coliseo se agotaron en menos de 48 horas, marcando un récord de ventas para la organización. El lugar estaba repleto de fans vestidos de gala y con banderas, especialmente de países como México, Venezuela y Nicaragua, que fueron a apoyar a sus candidatas en esta edición 75 del concurso.

Sinceramente, que hayan cambiado las reglas para incluir a las mamás es un paso gigante. ¡Se acabó el cuento de que hay que ser soltera y sin hijos para ser reina!