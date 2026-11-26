Espectáculos

Nico Solabarrieta encontró el amor nuevamente. Se le vio muy acaramelado con su pareja, Judith Le Blanch, en un evento. En conversación con Revista Sarah, durante la primera edición del festival Metropolitan Fashion Chile, contó que quiere darle un giro completo a su estilo personal.

Para lograr este cambio, decidió desprenderse de varias prendas de su colección y pondrá a la venta algunas de sus piezas más exclusivas. La renovación no se queda solo en la ropa: Solabarrieta prepara su incursión en el mundo de los cosméticos con una marca dirigida especialmente al público masculino. La iniciativa se presentará el 17 de diciembre en una fiesta que encabezará y donde además estará a cargo de la música como DJ.

Sobre su relación con Judith Le Blanch, contaron que todo partió en España, donde Nico fue a tocar como DJ y ahí se conocieron. Desde que empezaron, han recorrido el mundo juntos, pasando por Países Bajos, Marruecos y Chile.

Lo más lindo es que no solo se llevan bien en lo sentimental, sino que comparten la pasión por la música. Judith lo acompaña en sus presentaciones y lo apoya con sus conocimientos y biblioteca musical. De hecho, ella fue quien lo motivó a meterse en el mundo de la moda, aunque destacó que Nico se involucra a fondo en cada proyecto que hace. "Somos un equipo", resumió Judith sobre el vínculo que tienen.

¿Será que el nuevo look de Nico va a ser un hit o se pasó el efecto de la "nueva era"?