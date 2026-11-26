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Se acabó la paz. En el adelanto del séptimo capítulo de "Vértigo Extremo", Alexandra "La Chama" Méndez encaró directamente a Pamela Díaz . La venezolana le dijo que pensaba que había superado lo de "Tierra Brava", pero que sigue siendo la misma cutre de siempre.

Aunque todavía no se sabe qué fue lo que detonó la pelea en esta ocasión, la mala onda entre las dos es historia pura. Ambas ya se habían agarrado fuerte cuando estaban en el reality de Canal 13, donde pertenecían a grupos distintos y protagonizaron varios enfrentamientos.

Uno de los cruces más recordados ocurrió cuando Pamela Díaz intervino en una discusión entre Chama y Max Cabezón y la desafió directamente. Otro de los momentos más icónicos fue cuando la animadora descolocó a la llanera con un piquito en plena discusión.

El próximo capítulo de "Vértigo Extremo" también contará con la participación de Otakin, Perla Ilich, Julio Milostich, Joche Bibbó y Titi García-Huidobro.

Sinceramente, ver a estas dos juntas es garantía de caos. ¿Será que la Fiera tiene una respuesta a la altura o se quedará callada esta vez?