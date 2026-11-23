Espectáculos

Canal 13 está que arde, chiquillos. Literalmente, el canal se está rearmando con todo, moviendo la parrilla programática como si no hubiera un mañana y apostando fuerte con clásicos renovados como Vértigo. Pero ojo, que la cosa no para ahí, porque además de los estelares en vivo, andan grabando pilotos a diestra y siniestra para ver qué onda con los futuros proyectos. Uno de los que más nos tiene con la ceja levantada es Locos por el Baile. La idea es que este piloto quede filete pa' presentárselo a los ejecutivos y que le den el visto bueno, pero al parecer, la producción ya partió con el pie izquierdo. ¡Un verdadero traspié de esos que te hacen suspirar!

La bombita la soltó la seca Fany Mazuela en el programa Zona de Estrellas el sábado pasado, dos días antes de ahora. Contó que, el viernes, tenían todo listo y dispuesto para la grabación de un piloto, específicamente el de Locos por el Baile. ¿Y quiénes estaban convocados para animar este manso show? Nada menos que dos titanes de la pantalla chica: Cristián Sánchez y el mismísimo Jean Philippe Cretton. Imaginen la dupla, el power que prometía esa combinación. Pero claro, aquí viene el plot twist, porque según Mazuela, “uno de los dos no llegó al piloto”. ¡Y sí, adivinaron! El que brilló por su ausencia fue Jean Philippe Cretton. ¡Plop total!

La noticia cayó como balde de agua fría, porque obvio que lo primero que se nos viene a la cabeza es un “plantón” digno de teleserie. ¿Cómo que uno de los rostros más top no llega a un piloto tan importante? Pero tranquilos, que la misma Fany Mazuela salió a aclarar el chismecito en su sección “Exclusiva a la Moda”. Dejó súper en claro que aquí no hubo mala onda, ni un desplante del ex rostro de Chilevisión y TVN. ¡Para nada! La razón detrás de su ausencia fue pura y simplemente un choque de agendas. Al parecer, a Jean Philippe, que no solo es animador sino que también le hace a la música, le habrían avisado de esta grabación “muy encima”, con poca anticipación. Y como buen profesional, ya tenía otros compromisos previos, de esos que no se pueden mover, y decidió priorizarlos y posponer este piloto.

Así que, chiquillos, por ahora podemos bajarle el perfil al drama. Fany Mazuela insistió en que esto “no quiere decir esto que no quiera hacer el programa”. Solo fue una de esas cosas que pasan cuando la vida te atropella con mil compromisos a la vez. La pregunta del millón es: ¿qué harán ahora en Canal 13? Una cosa es clara: en la tele chilena, el ritmo es frenético, y un pequeño traspié puede convertirse en un verdadero culebrón. ¡A ver cómo resuelven este embrollo y si logramos ver a nuestros famosos bailando pronto!