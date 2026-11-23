Espectáculos

¡Aterrizó el cahuín más esperado! La noche del viernes, Trini Neira, la hija de nuestra Fiera Pamela Díaz, y el conocido streamer ByKing dejaron a todos con la boca abierta en una transmisión en vivo. Lo que partió como un live más coqueto que de costumbre, terminó con la pareja dándose calugazos y hasta diciéndose “amor”. ¡Se pasaron!

Pero ojo, que esta no es una chispa que recién prende. Los rumores de que aquí hay algo más que amistad vienen sonando fuerte desde principios de octubre. En ese entonces, el portal Infama comenzó a recibir mensajes que decían que los habían visto juntos en una fiesta durante el fin de semana.

Trinidad, que ha ido ganando popularidad en los medios desde que terminó su romance con Bastián Muñoz, el hijo de Kanela, se ha ganado un espacio como panelista en el canal de streaming Once. Por su lado, ByKing es un peso pesado de las transmisiones en vivo, siempre invitando a rostros conocidos. Y claro, ahora los dos están acaparando todas las miradas con esta "supuesta relación".

Aunque ninguno de los dos ha salido a aclarar si están o no en algo serio, la verdad es que sus seguidores ya sacaron sus propias conclusiones.