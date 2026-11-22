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¡Atención, cabros! Paola Troncoso protagonizó un divertido episodio con la producción de Detrás del Muro.

La cosa fue así: Paola estaba interpretando a Chofi en un sketch donde Tapia, el personaje a cargo de Fernando Godoy, se encontraba enyesado y con las extremidades inmovilizadas. Tapia recibió un yogurt para alimentarse.

Sin embargo, la llegada de Chofi provocó que Tapia expulsara el contenido que tenía en la boca, salpicando a ambos.

Este accidente inesperado fue el detonante. Paola Troncoso salió de su personaje para increpar entre risas a uno de los productores del programa.

La actriz dijo: "El Salinas me dijo por fono 'avísame cuando entre la Paola'. Me cagaste, me hiciste entrar antes", expresó. ¡Un tremendo chascarro que quedó para el recuerdo!