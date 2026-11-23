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¡Atención, cineadictos! La película chilena 'Después de Elena' acaba de hacer historia, alzándose con el Colón de Oro en la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebró en España. Su director, el chileno Shawn Garry, ya había ganado el Premio del Público del 56 International Filmfestival Mannheim-Heidelberg, en Alemania, con su primera película, 'Desierto Sur' (2008). La cinta, una coproducción con Colombia e Italia, nos metió de lleno en un drama familiar con toques de comedia negra que, al parecer, nos tocó la fibra más sensible.

Un drama familiar que nos toca el alma (y nos hace reír, a veces)

'Después de Elena' nos presenta una historia que muchos podrían sentir cercana: la convivencia forzosa de un viudo de setenta años con sus tres hijos adultos, justo después de la partida de su esposa. Sabemos que la vida en familia, especialmente en momentos difíciles, puede ser una caja de Pandora, y esta película lo explora con maestría. Pero no se queda solo en el drama: está atravesada por la comedia negra.

Y si hablamos de la cinta, no podemos pasar por alto la actuación de un verdadero peso pesado: Alfredo Castro. Nuestro actorazo, el que siempre la rompe, se llevó el Colón de Plata a la Mejor Interpretación. ¡Obvio! Si Alfredo Castro está en pantalla, el éxito ya está casi asegurado. Con su talento y versatilidad, es capaz de encarnar personajes complejos y dotarlos de una humanidad que traspasa la pantalla, y esta vez no fue la excepción. Su premio es la guinda de la torta para esta producción chilena.

El jurado lo tuvo claro: sutileza y realismo puro

El jurado del festival, compuesto por los cineastas Remedios Malvárez y Ana Luísa Oliveira, y el periodista Moisés Rodríguez, no escatimó en elogios para la película de Garry. Destacaron su increíble capacidad para "tratar el duelo con sutileza", algo que no es nada fácil y que la distingue de otras propuestas. Además, el jurado destacó que la cinta muestra un espejo de familia donde los silencios pesan tanto como las palabras, y que las verdaderas herencias son los afectos y heridas que deben recomponerse juntos.

Shawn Garry, visiblemente emocionado al recoger el premio, agradeció a todo el equipo que hizo posible 'Después de Elena' "tras un largo camino". Aseguró haber vivido "una semana fantástica" en el marco del festival. La verdad, viendo el tremendo reconocimiento que se llevó, ¡cómo no iba a estar emocionado y feliz!

El palmarés latinoamericano, brillante como siempre

Si bien el Colón de Oro fue para Chile, el talento iberoamericano brilló con luz propia en Huelva. La Mejor Interpretación Femenina se la llevó la brasileña Duda Santos por su trabajo en 'Funk', y el mexicano Rubén Ochandiano ganó como Mejor Actor de Reparto por 'La vida es'.

Pero el otro gran bombazo fue para Argentina, con la directora Lucía Puenzo —reconocida cineasta y novelista—, quien se hizo con el Colón de Plata a la Mejor Dirección por su película 'Pepita, la pistolera'. Esta cinta narra la impactante historia de Margarita Di Tullio, una argentina que en 1985 mató a tres hombres armados que irrumpieron en su casa, ganándose ese apodo de leyenda. Una trama audaz, tal como el estilo que caracteriza a Puenzo, que ya ha dirigido obras de peso como 'XXY' y 'Wakolda', ambas estrenadas en Cannes.

Otros premios importantes fueron el Premio Especial del Jurado para la mexicana Sharon Kleinberg por la dirección de 'Soy Mario', y el Colón de Plata Premio del Público para la brasileña 'El mundo de Gugu', de Allan Deberton. En la Sección Talento Andaluz, el público eligió a Elías Pérez como Mejor Dirección Andaluza por su documental 'Plus Ultra', que nos lleva de vuelta a 1926 para relatar la hazaña de cuatro aviadores españoles cruzando el Atlántico.

La 52 edición del Festival de Huelva, el festival de cine iberoamericano más antiguo de Europa, cerró con su gala de clausura tras nueve días de celebración, desde el 13 de noviembre. Con 106 títulos en programación, entre largometrajes y cortometrajes, este evento sigue siendo una vitrina fundamental para nuestras producciones. ¡Y qué mejor manera de celebrar que con un Colón de Oro en casa! Ahora, la pregunta del millón es: ¿cuándo la vemos por acá, para vibrar con la historia de 'Después de Elena'?