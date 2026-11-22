Espectáculos

¡Atención, fans de La Baronesa! Se viene un capítulo cargado de intriga porque Daniel, interpretado por Francisco Reyes Cristi, está más que decidido a desenmascarar a su donante de médula ósea. Claro, el trasplante es crucial, pero para él, saber quién está detrás de este acto de vida es igual de importante.

El problema es que el doctor Labra (Cristián Carvajal), el hematólogo a cargo, no puede soltar esa papita así como así. Daniel, ni tonto ni perezoso, no le pide el nombre de una, sino que le pregunta cómo podría acceder a esa información. La respuesta del doctor es la clave de todo: para que el nombre del donante sea desclasificado, Daniel necesita conseguir una orden judicial. ¡Así de simple y así de complejo a la vez!

Pero Daniel no está solo en esta. Después de su conversación con el doctor, pasa la tarde en la habitación de hotel de Emilia (Octavia Bernasconi), Ahí, mientras reposa en la cama, le pide que se comprometa con él en esta misión. Emilia hace un trato con su hermano. El plan es claro: juntos irán a pedir esa orden judicial después del trasplante y, irán a enfrentar a ese hombre, “donde sea que esté”. ¡Se viene tremendo cahuín!