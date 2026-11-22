Espectáculos

¡No hay paz en el "Buenos Días a Todos" sin Monse Álvarez! La conductora del matinal de TVN volvió a dejar su puesto vacante, aunque esta vez la razón fue pura buena onda y nada de dramas de salud.

Hace casi dos semanas, Monserrat Álvarez ya había dejado la grande cuando, a segundos de salir al aire, ¡se esfumó del estudio! Pobre Eduardo Fuentes, se quedó más solo que un dedo, y no le quedó otra que aprovechar la presencia de Iván Torres para capear el temporal. Entre ambos se las arreglaron y sacaron adelante la situación, mientras el meteorólogo entregaba su informe del tiempo. La situación generó alerta entre sus compañeros y los televidentes. Menos mal que la Monse tranquilizó al personal rapidito, aclarando que no era nada grave, sino una “queratitis —inflamación de la córnea— que me ha ocurrido ene veces antes, por el uso de los lentes de contacto”. ¡Un clásico para los que usamos lentes, sabemos cómo es!

Pero cuando pensábamos que todo volvía a la normalidad, ¡zas! El viernes 20 de noviembre la Monse brilló por su ausencia de nuevo en el llamado “matinal de Chile”. Ahí estaba el pobre Eduardo Fuentes con Simón Oliveros cubriendo la pantalla. ¿Dónde la Monse? La gente ya se estaba pasando mil rollos, pensando en más problemas de salud o alguna otra emergencia de último minuto.

¡Pero pa'l carro! No, tranqui, no fue drama de salud esta vez. Según un antecedente, la Monse no se dejó caer en el estudio del “Buenos Días” porque se pegó el lujo de tomarse un día de vacaciones. ¡Así nomás! Se arrancó pa' Valdivia a puro disfrutar del fin de semana largo en el sur del país.

Así que mientras el país se preocupaba por su segunda "desaparición" del matinal, ella estaba con la maleta lista para el sur. ¿Quién pudiera tener esa suerte, ah?