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La exchica reality Julia Fernandes dejó a todos con los ojos cuadrados la noche de este sábado, cuando usó sus historias de Instagram para lanzar un mensaje alarmante. La modelo brasileña, que vive acá en Chile, no se guardó nada y dio a conocer que está pasando por un momento súper delicado tras el fin de su relación.

“Tengo miedo, tengo miedo por mi carrera y por mi vida”, así de directa partió Julia, y soltó de una que su temor tiene nombre y apellido: Anthony Newman Luksic, a quien identificó como su expareja. Ojo, que Newman Luksic es publicista y empresario nacional, y está vinculado a la conocida familia Luksic.

Según contó la propia Fernandes, el quiebre con Anthony ocurrió hace dos días, luego de que ella descubriera una nueva infidelidad.

Pero la cosa no quedó ahí, porque la influencer aseguró haber descubierto situaciones que consideró graves durante el tiempo que compartieron, que habrían afectado no solo a ella, sino también a otras mujeres.

El drama escaló después de la separación. Julia Fernandes denunció en sus historias que, tras el quiebre, su expareja intentó quitarle el celular y que, para peor, aún no le devuelve las llaves de su casa. “Dejo esta carta porque ayer él trató de llevar mi celular y no me devuelve la llave de mi casa. Temo por mí, tengo miedo”, escribió la modelo.

Para cerrar, Fernandes le mandó un mensaje directo a Anthony Newman Luksic. Le aseguró que no busca su dinero y que solo quiere que la deje tranquila: “Anthony Newman Luksic, juro no contar tus monstruosidades, no quiero tu dinero, pero por favor déjame en paz”.

Lo más cuático de todo es que, pese a la seriedad de sus acusaciones, Julia Fernandes decidió borrar la historia de su Instagram. Así, el mensaje dejó de estar disponible en su perfil, por lo que el contenido ya no se puede ver.