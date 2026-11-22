Espectáculos

¡Atención, atención! La noche del jueves, los chilenos que andaban zappeando entre canales se quedaron totalmente plop. ¿Qué pasó? Que las conductoras de los espacios del tiempo de Canal 13 y Chilevisión estaban usando ¡la misma ropa! Sí, así como lo lees. Carolina Infante y Vanessa Noé protagonizaron un fail televisivo que nos dejó a todos mirando dos veces la pantalla, y que rápidamente se convirtió en lo más comentado y bromeado de las redes sociales. Era imposible no notarlo.

Imagínate la escena: primero aparece Infante en Canal 13 y luego Noé en Chilevisión, con un traje que no es parecido, no es similar, ¡es prácticamente idéntico al anterior! No hablamos de un simple desacierto, chiquillos. Estamos hablando de un traje sastrero completito, con una combinación llamativa a más no poder de tonos rosados y rojos, que aparentemente corresponde a la marca Alaniz. La coincidencia fue tan, pero tan calcada, que uno podría jurar que estábamos viviendo en un capítulo ultra futurista de Black Mirror o en una sitcom donde el clóset es compartido por dos cadenas de TV.

Como era de esperar, este "glitch" en la realidad no pasó ni un poquito piola. La situación despertó comentarios y bromas entre los usuarios de redes sociales. Algunos bromearon con una especie de error en la realidad, y otros, con un ojo más fashionista, vieron en este choque de looks un guiño a la inconfundible diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, famosa mundialmente por sus creaciones llenas de color y alegría.

Lo cierto es que la sincronía perfecta entre Carolina Infante y Vanessa Noé nos demostró, una vez más, que a veces la realidad supera con creces a la ficción. O que, tal vez, de verdad estamos metidos en una simulación gigante y el "glitch" más grande del año fue televisado para todo Chile. ¡A ver quién se atreve a desmentirlo!