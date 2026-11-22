Espectáculos

¡Cachen la pulenta! Los Príncipes de Gales, la princesa Kate y el príncipe William, se mandaron un viaje a la India que, honestamente, nos dejó con la boca abierta. Después de su paso por Bombay, donde obvio tuvieron sus compromisos oficiales —con esas típicas reuniones de medioambiente y encuentros con representantes locales y empresarios—, la sorpresa llegó por el lado más inesperado.

Resulta que la pareja real decidió dejar los protocolos ultra fomes de lado y, ni más ni menos, se subieron al metro de la ciudad. ¡Al metro! Así, sin tanto show, como cualquier chileno apurado en hora punta, pero en la India. Ahí iban saludando y compartiendo sonrisas con los pasajeros. ¡Una escena que uno no espera ver en la realeza!

Lejos de la solemnidad que siempre los rodea, los vimos súper relajados, conversando un rato con la gente y hasta interesándose por sus historias. ¡Súper espontáneos, la verdad, se pasaron! A nosotros, siendo súper honestos, nos encanta cuando los royals se bajan del pony y muestran un lado más humano. Que se atrevan a subirse al metro es un golazo. ¡La verdad es que se la jugaron!