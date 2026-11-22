Espectáculos

Los Jardines de Metropolitan Santiago, en Vitacura, están siendo el epicentro de la maternidad y la crianza este fin de semana, con la nueva edición de Expo Bebé y Niños. Cientos de familias han llegado para conocer las últimas novedades para los más pequeños, y obvio que las figuras del espectáculo no se quedaron fuera.

Entre las futuras mamás que se dejaron caer por el evento estuvieron Cony Capelli, Gianella Marengo y Fernanda Urrejola, quienes pudieron conocer productos y servicios pensados especialmente para el embarazo, los recién nacidos y esos primeros años tan importantes.

Pero no solo ellas andaban por ahí. También se sumaron caras conocidas como las periodistas Soledad Onetto y Marlene de la Fuente, quien, ¡ojo!, además participa en esta edición con su propio stand. Un aplauso para la Marlene que no solo va de visita, sino que también es parte de la oferta.

Expo Bebé y Niños no es solo una vitrina pa' comprar cositas, ¡ni ahí! Durante estas tres jornadas, la propuesta también incluye espectáculos infantiles, talleres, actividades recreativas y espacios súper bien pensados para que toda la familia disfrute la experiencia. Es el panorama perfecto para los que andan buscando todo lo que necesitan para la llegada de un nuevo integrante o simplemente quieren pasar un finde familiar.

El evento se está realizando en los Jardines de Metropolitan Santiago, en Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer 5.600, Vitacura. Si te animas a ir a última hora, las entradas están disponibles en Ticketmaster y en www.expobebe.cl. ¡No te quedes sin cachar todas las tendencias!