Espectáculos

Paren el carro, cabros, porque el Festival del Huaso del Olmué ya está calentando motores con CHV a la cabeza, retomando el certamen después de más de doce años que estuvo en TVN. Y entre los confirmados que se tiran a la piscina, está nuestro querido Diego Urrutia, el comediante y tiktoker de 31 años, que se subirá al Patagual el domingo 17 de enero de 2027. Será la última noche del festival, compartiendo escenario con Sinaka y Amigo de Artistas. Urrutia ya sabe lo que es el vértigo festivalero: en 2023, salvó la parada en el Festival de Viña, reemplazando a Daniel Alcaíno con su personaje de Yerko Puchento. Pero ojo, que para Olmué, la cosa es distinta y, según él, ¡mucho más esperada!

El Patagual: un sueño de cabro chico con rutina "archiprobada"

A pesar de su éxito previo en Viña, Diego le baja el perfil a la soberbia y se toma Olmué con un respeto tremendo, porque, para él, es un anhelo de toda la vida. "Olmué era un anhelo desde chico. Desde que quise ser comediante, obviamente los festivales que yo veía en Temuco, en mi región, era el Festival de Viña y Olmué. Eran los que estaban", soltó el ex de Carla Jara. Esto demuestra que no es un salto al vacío, sino la concreción de una meta soñada desde que empezó a cachar de humor.

Y no llega a improvisar, ni mucho menos. Urrutia asegura que pisará el Patagual con una rutina bien preparada, tras haber hecho un montón de festivales en Chile que no son televisados, en pueblos pequeños y en ciudades más grandes. Incluso, cuenta que lo habían invitado varias veces antes, pero aún no tenía el tiempo ni la rutina necesarios. Su show lleva un año ajustándose "semana en semana", siempre agregando cositas nuevas y sacando lo que no funciona. Pero para el Festival de Olmué, nos tiene una sorpresa bajo la manga: "vamos a hacer algo especial igual, que es dentro de lo mismo del show que ya tenemos probado, pero le vamos a meter sorpresas, música. Sorpresas, no puedo adelantarla más (ríe)". ¡Imagínense el nivel!

Las redes vs. la calle: ¿más fácil o más difícil hacer reír hoy?

Ante la pregunta de si hacer humor es más difícil hoy, Diego no se complica: dice que no sabe si es más fácil o difícil, simplemente que uno tiene que adaptarse a la situación real. La gente en redes tiene harto espacio para opinar, y obvio, no todos son buena onda. Pero así como hay comentarios mala leche, también hay buena onda.

Lo bacán es su filosofía: "De repente pareciera que en redes sociales el mundo encuentra todo malo y después sales a la calle y te das cuenta que hay un sol bien bonito afuera que se puede disfrutar", reflexiona, dándole una cachetada a la toxicidad virtual y priorizando la realidad. Por eso, intenta mantener un perfil más bajo con el tema de las redes sociales. Se enfoca más en lo que opinan sus colegas o algunos expertos, y lo ve en su justa medida.

El gran cambio de Viña a Olmué: la guatita, la experiencia y la tranquilidad

Y aquí viene la parte que nos dejó plop. La pregunta del millón era sobre la gran diferencia entre su paso por Viña 2023 y lo que será Olmué 2027. La respuesta de Diego es para reírse a carcajadas: "Para el festival de Viña tenía 27 años y hoy tengo 31. Tengo más guata, que antes no tenía guata, ahora tengo guata". ¡Una revelación física que nadie pidió, pero que todos agradecemos! La "guatita" festivalera, un antes y un después.

Pero más allá de lo físico, lo crucial es la experiencia. Explicó que tiene mayor experiencia: ya pasaron por distintos festivales y también por programas de televisión. Toda esa trayectoria le ha dado un plus de calma, la capacidad de improvisar con confianza y una rutina "súper actual", que es lo que, para él, marcará la gran diferencia en el Patagual.

El Patagual, un "monstruo" amable (pero cuidado con los imprevistos)

¿Miedos? Siempre hay, hasta en los shows propios donde la gente paga por verte. Pero Diego tiene una visión clara de Olmué: "El Festival de Olmué general es un festival mucho más amable", asegura. Y no solo el escenario, sino también la gente de la ciudad. Dice además que la gente de la ciudad es muy simpática y amable, por lo que no tiene miedo por ese lado. ¡Un aplauso para la buena onda olmueína!

Pero ojo, que los imprevistos pueden salir de la nada, y eso sí que da un poco de nervio. Reconoce que pueden aparecer imprevistos externos, como que se apague una luz o alguien se desmaye en la galería, pero la experiencia que ya tienen les ayudará a salir del problema. ¿Será que la "guatita" también lo protege de los sustos inesperados? ¡Con esa actitud, seguro que la rompe!