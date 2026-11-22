Espectáculos

El pasado jueves, la tele se puso pesada con una batalla por el rating del horario prime que nos tuvo a todos pendientes. El que se llevó la corona en su emisión fue "Vértigo" de Canal 13, que dejó la escoba y se impuso a todos sus contrincantes. Martín Cárcamo y Tita Ureta presentaron su sexta edición, que tuvo entre sus momentos más comentados la imitación de Steffan Kramer a Evelyn Matthei. El estelar del 13 lideró desde las 22:45 hasta la 01:57 de la madrugada. En ese bloque, "Vértigo" promedió 486.166 personas por minuto, con un peak de 640.045 televidentes. Mega registró 401.395, TVN 364.620 y Chilevisión 268.867, una diferencia considerable.

Pero ojo, que TVN también tenía su as bajo la manga con "MasterChef Chile". El programa de cocina estuvo en pantalla desde las 22:49 hasta la 01:03 horas y, si bien promedió unas buenas 438.201 personas por minuto, no le alcanzó para el primer lugar de su franja. Canal 13 y Mega estuvieron por encima, marcando 541.752 y 518.574, respectivamente. A pesar de eso, los cocineros igual tuvieron su celebración: ¡le ganaron a Chilevisión, poh! En el capítulo del jueves hubo una nueva eliminación: Nicolás dejó las cocinas tras no convencer al jurado con su preparación "Trío pacífico", hecha con cochayuyo, reineta y wakame en una prueba centrada en las algas.

Al final, ¿quién crees que ganó la noche televisiva de verdad, entre tanto número y plato fallido?