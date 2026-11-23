Espectáculos

Betsy Camino dejó a todos con la boca abierta en "Vértigo" al abrir su corazón sobre dos temas que le pesan: su profunda lucha por ser madre y las burlas que recibió por su cuerpo en "Fiebre de Baile". Y ojo, que no dudó en apuntar directamente al culpable de esos malos ratos.

La bailarina cubana, con una valentía que se aplaude de pie, enfrentó de nuevo los comentarios de Vasco Moulian. "Se me ninguneó, se burlaron y eso yo lo encontré atroz porque le estamos dando poder a personas que están incitando al bullying", lanzó sin dudar. Explicó que en ese programa de baile entró pesando 90 kilos, cuando la gente la recordaba con 70. ¡Como si fuera un crimen no ser siempre la misma! Y recalcó que tuvo la oportunidad de enfrentar a Moulian cara a cara. De paso, advirtió que muchas mujeres no tienen esa oportunidad y deben soportar comentarios sobre su peso sin poder defenderse.

Pero el momento más crudo y emotivo llegó cuando Betsy habló de su deseo de ser mamá. Confesó entre lágrimas que está desesperada. Contó que su cuerpo no está ovulando ni tiene menstruaciones normales, y que está en un tratamiento hormonal que le tiene la vida patas para arriba: insomnio, vómitos, problemas con el azúcar… Una odisea. Expresó que su prioridad es ser mamá, pero que no puede. Y sí, volvió a dejar claro que nadie debería tener que justificar los cambios en su cuerpo, porque las burlas, por "inocentes" que parezcan, pueden hacer un daño gigante.

Después de semejante confesión, los animadores Martín Cárcamo y Tita Ureta hicieron un gesto que se agradece: invitaron a Cristian Sandoval, la pareja de Betsy y productor musical, para que la abrazara. Él, con una ternura infinita, le dedicó palabras llenas de apoyo y esperanza. Expresó su esperanza de que puedan tener hijos y le dijo que será la mejor mamá del mundo. Un momento que nos recordó que, aunque la tele tenga su lado oscuro, a veces también nos regala gestos que nos aprietan el corazón.

¿Hasta cuándo la gente piensa que tiene derecho a opinar sobre el cuerpo ajeno? Y de paso, ¿quién no se ha emocionado con la valentía de Betsy?