¡TV+ se la jugó y ya tiene reemplazo pa’ 'Sígueme'! Julia Vial lidera “Se Puso Bueno” con panelazo

Espectáculos

Se acabó la espera y el cahuín: Se Puso Bueno debutará este lunes a las 19:00 horas en la pantalla de TV+, tomando el puesto que dejó vacante ‘Sígueme’. La buena noticia para los fans de siempre es que Julia Vial, la mismísima animadora del espacio anterior, sigue al pie del cañón. La misión de este nuevo programa es bien clara: desmenuzar toda la agenda miscelánea, pero ojo, con un tono mucho más lúdico y relajado. ¡Menos dramas y más buena onda, al parecer!

Pero el plato fuerte viene con el panel, porque TV+ no se anduvo con chicas y tiró la casa por la ventana con los fichajes. Se suman al equipo el comediante Pablo Zúñiga; el cantante y empresario Miguelo; y la frescura de los influencers y creadores de contenido Valentín Benet y Scarlette Hermosilla, . Y pa’ que no nos falte nada, también regresa una vieja conocida de ‘Sígueme’: Catalina Pulido. Un elenco que se ve de lo más variado, pa’ todos los gustos.

Este tremendo cambio no es de la noche a la mañana, ah. Llevamos semanas viendo cómo TV+ ha estado reestructurando toda su parrilla programática. Prueba de ello fue la cancelación de ‘Sígueme’ –que ya llevaba cuatro años al aire, ¡y antes se llamaba Sígueme y te sigo!–. Además, este semestre ya le dieron una vuelta de tuerca a otros programas como ‘Ya no estoy pa’ esto’, con Pepa Bello, Francisca Imboden y Elvira Cristi, y también a ‘50 y qué?’, que trae a César Sepúlveda, Ricardo Fernández y Rodrigo Soto. Se nota que la señal está en modo renovación, buscando darle un aire nuevo a la pantalla.

Nosotros decimos: ¡era hora de un refresh! La farándula dura ya estaba un poco agotada, ¿o no? Este formato lúdico y con un panel tan diverso tiene el potencial de sacudir la tarde. ¿Será que el humor de Pablo, la experiencia de Miguelo y la juventud de los influencers logran esa química perfecta con Julia? Ojalá Se Puso Bueno de verdad se ponga bueno y no se quede solo en el intento. ¿Tú ya lo viste? ¿Qué te pareció?