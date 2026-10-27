El remate de la casa de Gissella Gallardo: "Un hogar lo tenemos con mis niños"

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Un momento súper difícil es el que vive Gissella Gallardo, porque la casa donde vive con sus hijos y que compartió con el ex-futbolista Mauricio Pinilla, saldrá a remate este miércoles 28 de octubre. Esta movida se genera por el proceso de quiebra de Pinilla, declarado por el 15° Juzgado Civil de Santiago, con deudas que superan los $1.670 millones.

La vivienda, que es gigante con 3.300 metros cuadrados totales y 500 construidos, está ubicada en Las Brisas de Chicureo, en la comuna de Colina. Imagínate el tremendo hogar que ahora está en la cuerda floja.

Un remate con historia

Este no es el primer intento de remate, ojo. En abril hubo un primer intento de remate, pero nadie se presentó. Luego hubo un intento de venta de un privado, que tampoco se concretó. Este miércoles se llevará a cabo una nueva subasta.

Actualmente, Gissella sigue viviendo en la casa con sus tres hijos, sus perros y su gatito. Si se concreta la venta, deberán abandonar la casa.

Gissella con la cabeza fría: "Hay cosas mucho más importantes"

En una conversación con el diario, Gissella aseguró que “he aprendido que tener una casa es importante, pero un hogar lo tenemos con mis niños, mis perros y gatito. Y mientras estemos juntos, vamos a estar bien”.

La comunicadora explicó que el drama viene por las deudas que Mauricio no pudo pagar, y que un acreedor pidió al tribunal que se vendieran sus bienes, lo que se llama “liquidación”. Según explicó, la casa es uno de esos bienes y por eso el tribunal la vende en remate. Agregó que hoy para ella no es la idea buscar culpables sino soluciones y vivir en calma.

Admitió que “ha sido difícil”, pero que está más tranquila porque tiene abogados y sabe lo que viene. Dijo que ha aprendido a pensar con la cabeza fría y que, mientras sus hijos estén bien y tengan salud, lo demás se puede volver a construir.

¿Y ahora, qué viene?

Sobre qué hará si el remate se concreta, Gissella está en modo “paso a paso”. Explicó que primero hay que esperar a que se haga el remate y que luego se organizará con calma. Reconoció que le preocupa y que le encantaría poder darles a sus hijos un lugar donde estar tranquilos, pero que van día a día.

Respecto a la plata que se obtenga del remate, Gissella contó que primero se pagarán los gastos del juicio y después a quienes se les debe, en el orden que dice la ley. Si le toca algo a ella, dependerá de lo que el tribunal le reconozca al final del proceso y de cuánto quede después de pagar las deudas.

La pega no para

Y como la vida sigue, Gissella también nos soltó que está metida en la pega. Actualmente, trabaja “como proveedora de la minería, en mi empresa Figa”. Además, está “a la espera de algunos proyectos televisivos”. Así que, mientras se define el futuro de su hogar, Gissella sigue dándole con todo en lo laboral. ¡Una guerrera!

¿Crees que Gissella logrará salir adelante con esta nueva vuelta de tuerca que le puso la vida?