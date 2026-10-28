María José Quintanilla rompe el silencio tras salida de 'Dale Play': ¡hay proyectos musicales y personales en camino!

Espectáculos

¡Tremendo bombazo el que soltó María José Quintanilla, más conocida como la Cote! La querida cantante, surgida del programa "Rojo Fama Contrafama", nos dejó a todos marcando ocupado el viernes pasado. La noticia fue clara y fuerte: ¡se despedía de la conducción de "Dale Play", el programa de entretención que Mega le había confiado! La salida generó revuelo por lo repentina.

La comunicadora, con su transparencia habitual, se tomó un momento crucial en pantalla para entregar el anuncio, y lo hizo a su estilo: con una honestidad brutal. Explicó que había cosas que requerían su atención absoluta y que, como buena dueña de casa, necesitaba dejar este lugar en muy buenas manos. ¡Cachai la talla! Esa analogía de "buena dueña de casa" para dejar el "potrero" televisivo impecable antes de irse nos mató. ¡Una genia, la Cote!

Pero el lunes, la mismísima Cote rompió el silencio y, tras ser consultada en el programa "Alfombra Roja", nos soltó la pura verdad de su decisión. Con esa calidez y cercanía que la identifican, explicó que, aunque fue una movida difícil, su corazón estaba llenito de agradecimiento. Dijo que ha sido un transitar tan bonito y que solo tiene palabras de agradecimiento. Y agregó que está feliz y con la mente tranquila. ¡Un ejemplo de cómo cerrar ciclos con la mejor actitud!

Entonces, ¿cuál fue la razón de peso detrás de esta "difícil" decisión? María José fue clara: su atención plena ahora está puesta en otros proyectos, tanto personales como musicales. ¡Y obvio que la apoyamos con todo! Hay que seguir la pasión, los sueños y la música a concho. Y para que la audiencia no se quedara huérfana de entretención, la Cote, con su visión de futuro, anunció quién sería su digno reemplazo en el espacio. “Este potrero hay que cuidarlo. Y con ustedes se quedará el mejor, Joaquín Méndez”, reveló en pantalla, dejando a todos impactados y tranquilos a la vez.

Así que, pipol, hay tranquilidad. El programa queda en manos de un crack, y la Cote, tal como lo indicó, estará fuera por un tiempo acotado, pero ¡vuelve!