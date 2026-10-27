¡Pancha Merino le baja el perfil al misil de Paty Maldonado!

Espectáculos

El mundo del espectáculo chileno ardió tras los dichos de Paty Maldonado, quien no tuvo piedad al comentar la situación de Pancha Merino. La actriz había dado que hablar después de llorar en el programa "Alfombra Roja" mientras hablaba sobre la querella que le puso su expareja, Andrea Marocchino. Ante esto, Maldonado no dudó en tirar la casa por la ventana y criticar a la actriz por exponerse de esa forma en televisión.

Fue en su programa de YouTube, “Con Canas y sin Ganas”, donde la ex cantante se desahogó, planteando que la televisión en Chile se ha obsesionado con el morbo, a tal punto que "a los productores y a los canales no les interesa tu dolor, tu pena y tu angustia”. Maldonado no se detuvo ahí y lanzó que Francisca Merino "se tiene que hacer ver urgente" porque, según ella, quedó muy dañada con la separación y esto se le convirtió en una verdadera obsesión por su ex marido. Incluso mencionó que la Doctora Cordero también le habría mandado un mensaje similar.

Pero como era de esperarse, Pancha Merino no se quedó callada, aunque su reacción fue totalmente inesperada. Lejos de entrar en la pelea, la comunicadora de Canal 13 le bajó el perfil al asunto en “Que te lo digo” y dijo que entiende a la Patita, a quien le tiene mucho cariño, y que comprende su preocupación.

La actriz insistió en que Maldonado vio lo mal que lo pasó este año, pero que ahora ya está súper contenta. Para cerrar el capítulo, dio a entender que el tema de su separación ya es pasado, pisado, y aseguró que duerme profundo, lo que para ella indica que su sistema nervioso está muy bien.