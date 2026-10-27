¡Se cansó de los cahuines! Austin Palao le responde a sus haters y confiesa que está "ilusionado"

Espectáculos

¡La que se armó con Austin Palao, chiquillos! El modelo peruano, rostro conocido de los realities, estuvo en el centro de la polémica por su paso en el programa chileno ¿Volverías con tu ex? 2, donde compartió pantalla con su expareja, la multifacética Flavia Laos, reconocida TV host, cantante e influencer.

Todo partió cuando en uno de los episodios Austin cuestionó la vestimenta de Flavia y minimizó su carrera musical. Obvio que los usuarios del programa chileno no dejaron pasar una y lo tildaron de "patán" y "machista", generando una controversia de aquellas. Pero tranquilos, que el cabro ya salió del reality y en Lima, el hermano de Said Palao, no se guardó nada al momento de responder a sus críticos.

La respuesta a las críticas

Palao dejó claro que la opinión ajena le resbala: "Hace mucho que me dejó de importar la opinión del público que no resuena conmigo", dijo en exclusiva a Amor y Fuego. Para él, lo único que realmente importa es su círculo cercano: su familia, sus amigos y la persona que está a su lado.

El modelo agregó que está expuesto desde hace muchos años y que lo sabe. Con la filosofía de que el sol brilla para todos, cree que uno le cae bien a unas personas y a otras no. Y apuntó contra estos programas, que según él están muy editados: le gustaría un reality 24/7 sin opción a ediciones, que muestre a cada uno tal cual es.

¿Cupido hizo de las suyas en el encierro?

Pero no todo fue drama para Austin. En la misma entrevista, el exchico reality soltó una papita que dejó a varios especulando. Reconoció que tiene un "acercamiento" con Noelia, una española que también estuvo en ¿Volverías con tu ex? 2. Aunque dijo que "enamorado" es muy fuerte, sí admitió que está ilusionado.

Sobre Noelia, contó que compartió con ella en el reality, que es una persona bastante especial y que le tiene bastante cariño. Y añadió que se siente bien tener una contención dentro del reality.

El cahuín con Flavia: un secreto a voces

Además de su defensa ante las críticas y su nueva ilusión, Austin también se dio el tiempo para desclasificar detalles de su extinta relación con Flavia Laos. Contó que ella mantuvo oculta su contratación para el programa. Según Palao, ella no encontró las formas de comunicarlo y se puso un poco hermética, aunque él ya sabía a qué iba.

El modelo recuerda que hasta en su cumpleaños Flavia seguía distante, y que entonces él le dijo que sabía lo que pasaba y que ella veía esta oportunidad como algo que podía trascender en su vida.

¿Será que Austin finalmente encontró la paz y el amor lejos de las cámaras, o esto es solo el comienzo de un nuevo cahuín?