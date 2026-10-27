¡La rompió! Laura de la Fuente es licenciada y sus papás, Cristián y Angélica, ¡chochos!

Espectáculos

Este lunes, la familia de Cristián de la Fuente y Angélica Castro tuvo un motivo gigante para tirar la casa por la ventana. Su hija, Laura de la Fuente, que tiene 22 años y está estudiando Ingeniería Comercial, acaba de recibir el grado de Licenciada en Ciencias en la Administración de Empresas por la prestigiosa Universidad Adolfo Ibáñez. ¡Así de tremendo!

Los ex esposos se dejaron caer en la ceremonia. Obviamente, una ocasión así no podía pasar piola en el feed de Instagram, y los padres sacaron pecho como nunca.

Cristián de la Fuente fue el primero en lanzarse con un post emotivo en sus redes sociales, ¡de esos que te hacen suspirar y agarrar el pañuelo! "¡LICENCIADA! Muchas felicidades mi querida licenciada. No lo puedo creer, siento que fue ayer cuando cabías en mi pecho y te tomaba en brazos con una mano", escribió el actor, con esa nostalgia que solo los papás entienden cuando ven a sus crías volar.

Y es que la trayectoria de Laura no ha sido cualquier cosa, según su papá: pasó por ocho colegios, cambios de ciudades y de países, e incluso sobrevivió un balazo. Pero ojo, que para Cristián esto es solo el comienzo: está seguro de que pronto celebrarán su título de Ingeniera.

El mensaje de Cristián cerró con una declaración de amor, y para rematar el actor compartió varias fotos de distintas etapas de la vida de su "bendición". Laura le respondió con un "¡Muchas gracias papá! Te amo".

Pero Angélica Castro tampoco se quedó atrás en esta onda de orgullo familiar. Angélica se sumó a las felicitaciones en su propia cuenta de Instagram, con una publicación llena de emojis de corazón, en la que le dijo que sentía un gran orgullo y le dio las gracias.

Así que, entre posts llenos de amor, Laura de la Fuente ya es licenciada. ¿Cuál será la próxima meta que nos va a dejar con la boca abierta?