¡Matta llega con todo! Valparaíso recibe la mega expo más grande del artista en Chile

Espectáculos

A ver, atención, porque se viene un evento cultural de esos que marcan la agenda. Si no conoces a Roberto Matta, ¡es tu momento de ponerte al día! Estamos hablando de uno de los artistas chilenos más influyentes a nivel mundial, una leyenda del surrealismo del siglo XX que te vuela la cabeza con cada pincelada (o en este caso, cada grabado y dibujo). Y ahora, el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) se la jugó con “Memorias de guerra”, ¡la mayor exhibición dedicada al artista en Chile! No es cualquier cosita, es LA exposición que estabas esperando, y llega justo para celebrar los 115 años de su natalicio. ¡Un regalazo pa' la vista y la mente!

La muestra es un verdadero festín visual, con más de 180 obras gráficas que incluyen grabados y dibujos. Y no estamos hablando de trabajos al azar, sino de piezas que abarcan ¡seis décadas! de su carrera, desde 1943 hasta 2002. ¿Cachai la trayectoria? Es como un viaje en el tiempo por la mente de un genio. Prepárate para alucinar con la variedad de técnicas que usaba: litografías con sus texturas únicas, aguafuertes que marcan la diferencia, aguatintas con esos degradados que hipnotizan, la precisión de la punta seca, la fuerza de las serigrafías, dibujos que te hablan directo al alma y grabados al carborundum con una profundidad increíble. Y lo mejor de todo, ¡algunos de estos tesoros son completamente inéditos! Sí, piezas que nunca antes habías visto, ¡exclusivas de esta expo!

Además, la exhibición te va a sorprender con obras de gran formato que te van a dejar con la boca abierta, y también con carpetas de grabados en pequeño y mediano formato, todas cuidadosamente enmarcadas para que no te pierdas ni un detalle de su arte. Entre las series que sí o sí tienes que buscar, están la icónica “La Araucana” (de 1978), las cinco carpetas de “Hom'mere” (creadas entre 1974 y 1985) y la potente “Un soleil un Viet-nam” (de 1967). En serio, es un lujo tener todo esto junto. Si te tinca, anota bien la fecha: la inauguración es el 12 de noviembre y tienes hasta el 9 de enero de 2027 para ir a disfrutarla. ¡Así que no hay excusas para no darse una vuelta por Valpo!

La importancia de un genio y sus reflexiones

Esta expo no solo es grande por el número de obras, sino por lo que significa para el panorama cultural chileno. Es un tremendo orgullo para Valparaíso y para el PCdV, que, como bien dijo Juan Pablo Scarella, su presidente, “esta exposición es un hito para el Parque Cultural de Valparaíso, en el marco de sus 15 años de trayectoria”.

La mente maestra detrás de la curaduría de “Memorias de guerra” es Justo Pastor Mellado, quien organizó la exposición en tres ejes narrativos que te harán reflexionar caleta. Primero, se aborda la guerra y los totalitarismos, temas pesados pero fundamentales que Matta exploró con una profundidad que te hace cuestionar el presente. Luego, vienen los procesos históricos latinoamericanos, que nos conectan con nuestras raíces y nuestra identidad como continente. Y finalmente, una interpelación a la conciencia y el cosmos interior, para que te sumerjas en tus propias preguntas existenciales. ¡Un verdadero viaje intelectual!

Todas estas obras increíbles vienen del fondo de la Fundación Tarquinia, que se jacta de tener la mayor colección de obra gráfica de Matta en el mundo, ¡con más de mil piezas! Un tesoro que ahora podemos ver acá. Y obviamente, todo esto es posible gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que siempre le pone bueno a estas iniciativas.

Matta por partida doble y un legado eterno

¿Pensaste que eso era todo? ¡Para nada! La fiebre Matta no se queda solo en Valparaíso. En paralelo a “Memorias de guerra”, en el mismísimo Palacio Pereira de Santiago, se va a estar exhibiendo “La línea del duelo”. Esta muestra complementaria trae no solo más obra gráfica, sino que también esculturas, objetos y libros. ¡Así que los capitalinos también tienen su cuota de arte de primera línea!

Ambas actividades son parte del “Circuito Matta Patrimonial”, una iniciativa que se repite cada mes de noviembre, justo cuando se conmemora el natalicio del artista. La idea es acercar su inmenso legado a la mayor cantidad de gente posible. Felipe Mella, director ejecutivo de la Fundación Tarquinia, indicó que preservar y difundir el legado de Roberto Matta significa mantener vigente el pensamiento de uno de los artistas fundamentales del siglo XX.

Y ojo al dato futurista: desde diciembre, “Memorias de guerra” se va a sumar a la programación de la XII Bienal de Arte de Valparaíso.

Así que ya sabes, si quieres empaparte de arte chileno de nivel mundial, Valparaíso es tu destino. Prepara la cámara para esas stories, porque esta expo es de las que se comparten. ¿O te vas a quedar fuera de esta movida cultural?