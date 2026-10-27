Nacho Pop destapó sus chascarros más pulentos como notero

Espectáculos

Nacho Pop, el periodista Álvaro Reyes, recordó algunos de los momentos más complicados y chistosos que ha enfrentado como notero. Uno de esos episodios ocurrió en 2006, cuando estaba en su práctica profesional en el diario La Cuarta.

Contó que en esa oportunidad acudió a La Moneda para cubrir una reunión entre la entonces presidenta Michelle Bachelet y el dirigente mapuche Aucán Huilcamán. La cosa es que lo confundieron con un integrante de la delegación y terminó entrando a la reunión. “Cuando la presidenta Bachelet me confunde con la comitiva de Aucán Huilcamán, creo que fue un momento de mucho nerviosismo. Yo estaba haciendo la práctica”, comentó sobre ese momento que lo dejó tiritón.

Pero las aventuras no paran ahí. Otra experiencia que lo marcó fue durante un móvil para “Hola Chile” de La Red, mientras cubría unas inundaciones por las lluvias en junio de 2021, específicamente en Gran Avenida. La situación, como buena historia de notero en terreno, se salió de control.

Relató que era el típico móvil de inundación, con lluvia, en que iba con micrófono con cable. El problema fue cuando el cable se le enredó en la rueda del vehículo que lo transportaba: el hombre que manejaba el carrito llegó con un cuchillo y cortó el cable, quedaron en pelota al aire hablando, todo inundado, parados en la mitad de la calle. Aunque en el momento fue un caos, asegura que ahora lo recuerda como un momento divertido.

Entre risas, Nacho Pop también bromeó sobre su trayectoria y recordó su paso por “Cóctel” de La Red y su participación en “De Buena Fuente” durante el Mundial.

Ahora, con su llegada a “Alfombra Roja” desde “Hay que decirlo”, asegura que no ha perdido su chispa y que sigue haciendo sus móviles informativos desde la simpatía, para entretener a la gente. Además, valoró todo lo aprendido a lo largo de su trayectoria.

¿A quién más le han pasado chascarros así de épicos en la pega?