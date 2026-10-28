¡Ni te imaginas! Daniel Guerrero reveló que Álex Hernández “odiaba” un clásico del axé

Espectáculos

Agarra la silla, porque esta es de las historias que nos dejan con la boca abierta. Daniel Guerrero, ese músico valdiviano que conocemos por La Sociedad y por ser un productor y compositor de aquellos, desclasificó un dramón de los buenos detrás de uno de los hits más prendidos del axé.

Guerrero fue quien creó “Bailar de a dos”, tema de Porto Seguro estrenado en 2003, cuando el programa era un fenómeno. Pero el camino no fue fácil: según contó, Álex Hernández no recibió bien la canción.

En una entrevista con “Música en Palabras”, Daniel Guerrero recordó que Hernández odió la canción: al escucharla, dijo que era una m... El músico le respondió que las otras canciones también funcionaban y le pidió darle una oportunidad.

Daniel se la jugó con este tema después de clavarse estudiando el funk carioca, un estilo brasileño que le voló la cabeza. El productor cachó que este subgénero de DJs usaba samples de canciones ochenteras y encima cantaban, vendiendo sus discos en la calle. Eso le encantó. Y notó un detalle clave: estas canciones no tenían base armónica ni bajos potentes, solo bombos.

Con esa inspiración, se puso a trabajar. Para Daniel era súper importante que las canciones para el disco de Porto Seguro fueran originales y de su propia cosecha, nada de hacer covers brasileños adaptados al español. Y la jugada le salió redonda. Él mismo lo analiza: lo que más lo hace feliz es que “Bailar de a dos” terminó siendo una canción muy icónica del axé y la única chilena.

Al final, y a pesar de la recepción inicial, la canción fue un exitazo, porque el programa también era un fenómeno.