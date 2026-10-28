¡Qué inesperado! Máximo Menem y la polola de Benjamín Vicuña en un encuentro nevado

Espectáculos

¡Agárrense, cabros! Porque el universo del cahuín farandulero nos acaba de regalar un 'crossover' que ni los más sapeadores vieron venir. ¿Qué onda? ¡Máximo Menem Bolocco y Anita Espasandin, la polola de nuestro Benjamín Vicuña, se encontraron en la nieve mendocina! La empresaria, que vive en Buenos Aires y se pegó una escapada a Mendoza y la remató con broche de oro en las pistas.

La cabra había estado varios días entre eventos de moda y recorriendo los paisajes top de la provincia cuyana. Pero el plato fuerte, el que encendió las redes y nos dejó a todos con la boca abierta, fue su paso por el centro invernal Las Leñas. Ahí, en medio de la nieve y con todo el look de esquiadora pro, compartió una publicación donde ¡le dio las gracias a Máximo Menem!

Así como lo leen. Aunque el Máximo no se dejó ver en cámara, la polola de Vicuña no dudó en reconocerle el tremendo trabajo por haber "registrado la escena". O sea, el cabro se las dio de director de fotografía de lujo en plena montaña, dejando clarísimo que estos dos se toparon y compartieron un buen rato en la escapada. ¡Qué nivel de casualidad!

Y ojo que la cosa no es tan random como parece. Hace menos de una semana, Benjamín Vicuña y Máximo Menem coincidieron en el estelar Vértigo de Canal 13 (la nota sobre la broma está fechada el 22 de octubre de 2026). ¿Se acuerdan? El Benja, sin filtro, le tiró varias bromas al Máximo, ¡la broma del "¿A un motel?" fue al contar cómo conoció a su polola! Parece que el destino le gusta juntar a este clan.

Con este último encuentro, queda claro que la farándula chilena siempre tiene un as bajo la manga. ¿Será que Máximo está en modo 'cupido' o solo un buen amigo detrás de la cámara? ¡Dejamos el cahuín abierto!