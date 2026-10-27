Rosario Bravo celebra siete años de puro amor con Carlos Caorsi: ¡y calla bocas!

Espectáculos

Rosario Bravo es de esas figuras que, cada cierto tiempo, revoluciona el cibermundo con sus publicaciones. Y el lunes recién pasado, la enfermera y comunicadora radial dejó a varios con la boca abierta y a otros tantos felicitando a destajo. ¿El motivo? Celebró nada menos que siete años de matrimonio con su esposo, el cardiólogo Carlos Caorsi, y lo hizo con un mensaje en Instagram que fue una verdadera declaración de principios.

Es que la relación entre Rosario y Carlos siempre ha generado debate por su diferencia de edad, ¡veintiocho años! Hay quienes no se aguantan y aprovechan cada oportunidad para “tirarle la talla” o, derechamente, molestarla sin filtro. Pero ella, lejos de achicarse, esta vez les mandó un “cariñoso” recado a todos esos opinólogos de turno.

“Muchos tenían algo que decir, que la diferencia de edad, que no iba a funcionar y aquí estamos 7 años después”, escribió la comunicadora en su post. ¡Pura resiliencia amorosa!

La romántica publicación no solo fue un “sopapo” para los críticos, sino también una profunda muestra de afecto. Rosario complementó su mensaje con una reflexión sobre lo que significa amar: acompañarse cuando la vida se pone cuesta arriba y disfrutarse cuando llega la calma. ¡Qué sabiduría!

Pero lo mejor venía después, con una dedicatoria que derritió corazones: le agradeció los siete años, le dijo que lo elegiría mil veces sabiendo lo difícil que iba a ser y que con él encontró la paz y el amor que tanto le había costado encontrar. Y, para rematar, le lanzó una promesa al cardiólogo: “si el ser humano más longevo vivió 119 años, yo te quiero conmigo hasta los 120. Feliz aniversario”. Así nomás, ¡hasta que la vida los separe (y un poquito más)!

Como era de esperar, Carlos Caorsi, el galán de la historia, no tardó en responder a la tierna publicación de su esposa. En el mismo post, le respondió agradeciéndole por estar ahí en los momentos difíciles. ¡Un amor bien consolidado, al parecer!

La reacción en el cibermundo fue inmediata y abrumadoramente positiva. La mayoría de los usuarios se manifestó para felicitar a la pareja, con comentarios que le deseaban muchos aniversarios más y que estén juntos hasta viejitos.

Al final, Rosario y Carlos nos enseñan que el amor verdadero no entiende de edades ni de críticas. Si son felices, ¿a quién le importa lo demás? ¡Que viva el amor y que sigan sumando años juntos!