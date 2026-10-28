Magdalena Müller se confiesa: ¿cuál de sus personajes le robó el corazón?

Espectáculos

¡Atención, fanaticada de las teleseries chilenas! Magdalena Müller, nuestra querida actriz que nos ha acompañado desde "Amango" hasta "Juego de Ilusiones", se puso la mano en el corazón en una entrevista y reveló cuáles han sido esos personajes que la marcaron a fuego en su carrera. Prepárense, porque la lista es un mix de nostalgia, buena onda y mucha actitud.

La Magda confesó que elegir es una respuesta "difícil" (¡obvio, si ha hecho de todo!), pero para cuando era más "chica", la Claudia de "Pobre Rico" se lleva el oro. ¡Un clásico de la tele donde las dan! Pero ojo, que para pasarlo increíble en la pega y armar un grupete de amigas que se mantiene hasta hoy, se queda con la Rosalía de "Isla Paraíso". La actriz habló de las amistades que mantiene hasta hoy, nombrando a la Dayana Amigo, la Paola Volpato, la Constanza Mackenna, la Montserrat Ballarín, la Fernanda Godoy y el Nicolás Oyarzún. ¡Imagínate ese chat de WhatsApp con pura buena onda y cahuín!

Pero la cosa no se queda ahí. Magdalena nos dejó claro que la competencia es dura entre dos personajes más recientes: la Ramona de "Amar Profundo" y la Sofía de "Juego de Ilusiones". Dijo que la elección está peleada entre la Ramona y la Sofía, dos roles con los que siente que creció harto en tele. ¡Y se nota, Magda, se nota! Verla evolucionar en pantalla, pasando de la comedia al drama y de protagónicos a antagónicos, es un lujo para la barra pop.

Y hablando de evolución, la actriz reveló que ya hace unos años entró de lleno a su "era de las villanas" en las teleseries, ¡y a nosotros nos encanta! Esta transformación coincidió con su cumpleaños número 30. La cosa partió con la Esmeralda, de "Edificio Corona" (2020), que según ella no era buena ni mala, sino particular y cómica; ya no era la tan buena, sino más egoísta. Después, la Ramona, de "Amar Profundo" (2021), que si bien era una linda persona, ya no era tan absoluta ni cándida. ¡El camino a la oscuridad ya estaba pavimentado!

Pero la guinda de la torta llegó con la Sofía de "Juego de Ilusiones" (2023), personaje con el que, según Müller, "llegó la 'era de las villanas'". Y la Magda la defiende con garras y dientes: "Sigo defendiendo a Sofía; era desagradable, súper dueña de la verdad y muy soberbia, pero tenía la razón". ¡Boom! Y sí, seamos honestos, aunque la Sofía nos sacó de quicio más de una vez con su soberbia y sus aires de dueña de la verdad absoluta, no podemos negar que tenía sus puntos, ¿o no? Esas villanas con argumento son las que más nos hacen pensar (y a veces, hasta dudar de nuestro propio juicio).

Así que ahí tienen el top de la Magda. ¿Cuál es el personaje de Magdalena Müller que más te ha enganchado a ti? ¡Tírate un comentario y debatamos!