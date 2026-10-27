Fran Virgilio sin filtro sobre la infidelidad: "Eso habla de sus valores, no de tu valor"

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¡Atención, cabros! Fran Virgilio volvió a remecer el cibermundo con una potente y necesaria reflexión sobre la infidelidad y las secuelas que deja en una relación. Esto, a un año de su mediático quiebre matrimonial con Karol Lucero, ocurrido en agosto de 2025.

La influencer usó sus historias de Instagram, ese confesionario moderno, para un Q&A con sus seguidores, donde les abrió el micrófono. Y obvio, no faltó la pregunta más esperada, la del millón de dólares, esa que iba directo al hueso sobre la traición que sufrió por parte del comunicador, el mismo ex integrante de ‘Yingo’. Una usuaria, sin pelos en la lengua, le tiró la tremenda inquietud: Le preguntó si esperaba una infidelidad siendo tan linda, no solo físicamente.

Lejos de esquivar el tema o bajarle el perfil, Fran se fue de frente, como es su estilo, y dejó una frase pa'l bronce que nos hizo aplaudir de pie a todos los que hemos pasado por algo parecido: “Que alguien te traicione no significa que te faltaba algo, que no eras suficiente o que había alguien ‘mejor’. Significa que esa persona decidió mentirte y traicionar tu confianza. Eso habla de sus valores, no de tu valor”. ¡Pum! Directo a la yugular, sin anestesia. Una verdad que es un balm para el alma.

Pero ahí no quedó la cosa, porque Fran Virgilio, con la claridad que la caracteriza, aprovechó para cuestionar duramente a los que se atreven a traicionar la confianza de sus parejas y nos hizo un llamado importante y urgente: no echarse la culpa a uno mismo por las decisiones ajenas y nefastas. Dijo que a veces uno se queda buscando qué hizo mal, cuando simplemente hay gente que actúa como tal, y que no hay que convertir lo que otro hizo en un defecto propio.

La honestidad de Fran resonó fuerte, tanto que otra seguidora le agradeció públicamente por ayudarla a terminar una relación sentimental que ya no quería mantener. Y Fran, mostrando su lado más empático, le respondió que fue lindo poder aportar un granito de arena a sus vidas y las instó a no perder tiempo con gente que no las valora, las cuida ni las respeta.

Y para cerrar con broche de oro esta cátedra de amor propio, la influencer advirtió sobre el tremendo peligro de quedarse pegado en relaciones donde el respeto brilla por su ausencia, donde uno se siente más solo que acompañado. Concluyó que no se van a morir de amor, pero sí pueden ir apagándose al lado de la persona equivocada. Recordemos, para ponerle contexto a todo esto, que el matrimonio de Fran y Karol terminó cuando se hizo público el encuentro íntimo de Lucero con la DJ Isi Glock, algo que él mismo reconoció sin tapujos.

Después de esta lección de la Fran, ¿quién más siente que le cayó un balde de agua fría... de la buena, claro?