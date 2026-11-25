Espectáculos

Trini Neira volvió a encender las alarmas en redes sociales al aparecer junto al streamer ByKing, cuyo nombre real es Bernardo Joaquín Pérez Palacios, durante la celebración de su cumpleaños. A través de historias de Instagram, se vio a ambos disfrutando del festejo y compartiendo una copa en medio de la fiesta familiar.

El evento fue organizado por Pamela Díaz, quien coordinó una salida a un restaurante del sector oriente de Santiago para celebrar los cumpleaños de sus hijas, Trini y Pascuala Téllez, que cumplen años con solo un día de diferencia. La animadora compartió videos donde ambas soplaban las velas de sus tortas mientras los invitados cantaban el cumpleaños feliz, comentando que "están pidiendo los deseos".

De los besos en vivo a la fiesta familiar

La presencia de ByKing en el evento familiar alimenta los rumores de un romance que empezaron a sonar a principios de octubre, cuando fueron vistos juntos en una fiesta. La cercanía quedó en evidencia durante una transmisión en vivo donde protagonizaron varios besos y Trini incluso llamó "amor" al creador de contenido de 22 años.

Todo este movimiento ocurre después de que la hija de Pamela Díaz terminara su relación de más de tres años con Bastián Muñoz, conocido como Bimza. Pamela Díaz ya había reaccionado al supuesto romance diciendo: "Tengo un pacto con mi hija". Hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un romance.