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Prepárense cabros porque Disney Animation Studios trae una nueva joyita a la pantalla grande: 'Hechizo: bienvenidos a Hexe'. Esta aventura animada promete magia, fantasía y los típicos dramas familiares que nos encantan, todo centrado en Billie, una adolescente impulsiva que, después de un despiporre en el colegio, descubre que sus extrañas cualidades son en realidad poderes mágicos. ¡Así, como lo lees! Este hallazgo la lleva directo a Hexe, un mundo de brujas y hechiceros que esconde los secretos de su propia familia. Pero Billie no estará sola en esta parada, su mamá, Alice, una mujer ultra cautelosa y sobreprotectora, también se termina involucrando en un viaje que pondrá a prueba la relación entre ambas mientras se topan con peligros y una galería de personajes secundarios loquísimos, como un gato verde de tres ojos y un caldero que tiene vida propia. ¿Pulento, o no?

Los productores Roy Conli y Yvett Merino se sentaron a conversar y nos contaron cómo le hicieron para que esta película fuera la raja. La verdad es que crear un mundo nuevo y mágico, lleno de color y fantasía, versus explorar una relación de madre e hija, es un tremendo desafío. Yvett nos confesó que “Ambas cosas son muy difíciles, en realidad. Hacer estas películas animadas nunca es fácil y siempre hay desafíos en el camino”. Pero como son unos capos, tienen la suerte de trabajar con artistas increíbles, y su pega, la de Roy y la de ella, consiste en “asegurarnos de que todos tengan el espacio y el tiempo necesarios para crear”. ¡Esa es la clave! Por ejemplo, Lorelei Bove, la diseñadora de producción, “hizo un trabajo realmente increíble al crear este mundo de brujas y magia”. Y no solo ella, sino también los “extraordinarios artistas de entornos, que modelan, construyen y se encargan de darle su apariencia a todo”. Así que ya cachamos que el éxito de ese mundo se lo deben a darles libertad creativa. Roy agregó que al final, la dificultad y la diversión siempre terminan cruzándose, y eso lo hace choro, ¿o no?

Uno de los palos fuertes de la peli es el tema de la sobreprotección de los padres, ¿y cómo lo abordaron sin que se sintiera como una lección o un sermón? Roy explicó que todo se debe “a los maravillosos personajes que hemos creado y al amor que existe entre ellos”. La idea principal de la película es que cada personaje encuentre su propio potencial y que luego sea capaz de reconocer ese potencial en los demás. Esto se volvió súper importante: que Billie, la hija, pueda ver lo que su madre Alice es capaz de llegar a ser, y que Alice, a su vez, pueda ver todo el potencial que tiene su hija. Esa fuerza de ver al otro y creer en sus capacidades es “el corazón de nuestra historia”, y nosotros creemos que es la clave para que el mensaje no se sienta forzado y llegue de verdad.

Pero, ¿cómo hacer magia nueva cuando ya hemos visto miles de pelis de brujas, magos y hechizos? ¡Si Disney lleva más de 100 años con estas historias! Yvett nos contó que miraron su propia historia y todas las demás pelis que existen como inspiración, pero le metieron mucha cabeza para crear algo que fuera único. ¡Y vaya si lo lograron! La magia es distinta para cada personaje y refleja su personalidad. Por ejemplo, la Billie recién está aprendiendo, así que sus chispas son un caos total, salen para todos lados sin control. En cambio, Celeste, que la tiene clarísima desde siempre, su magia es súper controlada, ordenada y específica. Y ni hablar del gato Beef Roger Krumchuk, cuya magia es un reflejo de su vida: un despelote, con “pedazos de pelo de gato y arena sanitaria entre sus efectos mágicos”. ¡Se pasaron! Esa idea de la magia personalizada es pulenta, la raja para que no sea lo mismo de siempre y le dé un toque originalísimo.

Y obvio, los personajes secundarios son fundamentales en estas películas animadas para darle ese toque especial. ¿Cómo le hicieron para crear un gato de tres ojos y un caldero que se mueve? Roy nos reveló que el caldero es una de sus cosas favoritas de la animación porque no habla. “La animación en sí misma es magia”, dijo, y tienen toda la razón. Y lograr que un simple caldero hecho de hierro fundido, que produce sonidos chirriantes, tenga una personalidad tan definida, eso es pura magia de la animación. “En cierto sentido, es magia de Disney”, aseguró. ¡Estamos de acuerdo, es una locura! Y el Beef Roger Krumchuk, el gato gruñón pero con corazón, es su personaje favorito, un “je ne sais quoi” como dicen. Lo mejor es que este gato cumple un propósito súper importante: es clave para que Billie pueda comprender a su mamá, porque él la conoció cuando Alice tenía la misma edad que Billie. ¡Qué giro más choro y bien pensado! Los secundarios siempre son el ingrediente secreto para que la historia tenga toda la info que necesitamos y nos conectemos aún más.

Al final, ¿por qué deberíamos ir a ver esta peli sí o sí? Yvett quiere que “la gente vaya al cine, lo pase bien y se divierta con este mundo y estos personajes”, y que vea algo que no ha visto antes en una película de Disney Animation. Pero, en última instancia, les encantaría que las personas conectaran con Billie y Alice y con su historia, que trata realmente sobre encontrar el verdadero potencial que existe dentro de cada uno. Roy remató con una frase pulenta de Walt Disney: “por cada risa debería haber una lágrima”. Y cree que 'Hechizo: bienvenidos a Hexe' lo consigue con creces. Nos promete risas a montones, emoción con la acción y entretención a concho.

Así que ya saben, si quieren un shot de magia, risas garantizadas y de paso reflexionar sobre la familia y el potencial que todos tenemos, esta es su película. ¿Listos para sumergirse en Hexe o se van a perder esta aventura?