Espectáculos

Begoña Basauri reveló el golpe bajo que recibió cuando le tocó trabajar en el matinal de TVN, un cuento que aún le da rabia. La actriz aseguró en una entrevista con Última Palabra de BioBioTV que, durante su paso por el Muy buenos días a todos en 2017, uno de los directores del programa le habría escondido que ya estaban buscando a su reemplazante. ¡Y eso que ella le había pedido sinceridad sobre si la iban a dejar seguir!

Al principio, la Begoña la estaba pasando súper bien en el espacio que conducían María Luisa Godoy y Cristián Sánchez. Pero todo se puso más turbio con la llegada de una nueva dirección. Por esos días, a la actriz le había llegado una oferta para una teleserie, así que, súper pro, decidió preguntar directamente si había planes de mantenerla en el matinal antes de tomar una decisión. Parece que el director no fue tan transparente, porque, según ella, le ocultó que ya tenían a su reemplazo en la mira.

Otro antecedente de cómo le jugaron chueco fue cuando le pidieron representar al programa en los premios Copihue de Oro de La Cuarta. Contó que habló con el director y este le confirmó que podía subir al escenario, ¡cuando supuestamente ya estaba conversando con la persona que terminaría ocupando su lugar! Imagínate el tremendo atado.

Al final, Basauri fue despedida antes de que terminara su contrato, una situación que calificó como “una desilusión bien impactante”. La experiencia le dejó un sabor amargo, porque sentía que todo se podría haber resuelto conversando a la firme. Aseguró que no ha vuelto a ver a aquel director y que ni en sueños tiene la intención de trabajar de nuevo con él. Además, lo describió como un profesional de la escuela antigua de la televisión, cuya forma de dirigir habría afectado el ambiente laboral del matinal.

Pero Begoña no solo habló de ella, también tiró antecedentes de lo que vivía María Luisa Godoy en ese período. Contó que la animadora se sentía en peligro durante esa etapa y lo pasaba mal. Aunque Basauri no soltó el nombre del director al que apuntaba, se sabe que en 2017 la dirección del programa estuvo en manos de Cristián Torres y después de Pablo Manríquez.

¿Te imaginai lo que debe haber sentido Begoña al enterarse de que la estaban puenteando así? ¡Un clásico de la tele antigua!