Espectáculos

Denise Rosenthal dejó a todos peinando el aire en el programa "Hoy es Hoy", conducido por Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, con una serie de consejos para el desamor que fueron escalando súper rápido. Todo partió cuando una seguidora llamó en vivo para contar que sigue "pegada" con un viejo amor que, aunque está con otra persona, la sigue buscando.

Rosenthal, que estaba invitada al programa, no se quedó callada y le recomendó a la mujer cortar la relación y bloquear al hombre de inmediato. Para la cantante, la única opción es no soportar más y no volver a verlo.

Pero el momento más viral llegó cuando Denise decidió irse por el lado más radical y místico: le pidió que ese hombre desapareciera de su vida y le recomendó hacerse rituales, lo que desató la risa del programa. Su frase final fue: "ve a lavarte el choro".

La artista no se detuvo ahí y le sugirió a la auditora que hiciera una limpieza completa, con velas amarradas y quemadas, para cortar el vínculo.

Sinceramente, amamos que Denise sea la amiga que te dice las cosas sin filtro y no la que te dice "ten paciencia". ¿Ustedes también bloquearían al ex al toque o le darían una oportunidad más?