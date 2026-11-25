Espectáculos

Una noticia inesperada ha sacudido el mundo de la farándula chilena en las últimas horas, y le llega de lleno a un programa que lleva apenas unas semanas al aire en Canal 13: Vértigo Extremo. El espacio, que tiene como rostros a la incombustible Pamela Díaz y al siempre carismático Sergio Lagos, al parecer no ha logrado cautivar a la audiencia con los números de rating esperados.

La bomba la soltó la periodista Fany Mazuela este lunes en el programa Zona de Estrellas. Según su "sapeo", la ex señal del angelito estaría evaluando seriamente la posibilidad de bajarlo de pantalla antes de lo previsto, lo que dejaría a varios con el corazón en la mano. Mazuela fue directa: Según explicó, el programa podría llegar a su fin antes del cierre de la temporada, ante la sorpresa del panel.

Y es que, según la periodista, aunque Pamela Díaz y Sergio Lagos le han puesto todo, el programa no ha prosperado, no rinde los frutos que debería y además es muy caro de hacer.

Pero el tema de la plata no es lo único. Fany Mazuela también reveló que hay un problema de identidad grande: "También me dicen que hay ejecutivos que meten las manos en los capítulos y que hay semanas que piden más farándula y a la otra semana piden menos farándula. No tienen un norte muy definido", explicó. ¡Un verdadero caos creativo que no ayuda en nada!

Para colmo, el tema del presupuesto es un dolor de cabeza. Según los datos entregados, Vértigo Extremo gastaría incluso más dinero que el mismísimo Vértigo Estelar original. Según Mazuela, llevar a un invitado a Vértigo Extremo sale más caro que al estelar. Hugo Valencia sumó que a los invitados al programa que conducen Tita Ureta y Martín Cárcamo se les paga dos palitos, y en Vértigo Extremo ese monto sería incluso mayor. ¿Demasiado lujo para tan poco rating?

La verdad es que la situación es un chipe libre, y parece que en Canal 13 ya están sacando la calculadora. ¿Será este el fin de la "extrema" aventura?