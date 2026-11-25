Espectáculos

¡Atención, cabros! Si hay una figura que marcó la tele chilena con letras de oro y que, para nosotros, es simplemente icónica, esa es Delfina Guzmán. Prepárense porque, el 2024, la encuesta Cadem la coronó como la mejor actriz de la historia de las artes en Chile. ¡Y ojo, no lo decimos nosotros, lo dice el pueblo y es un reconocimiento que no cualquiera se lleva!

Compartiendo este altísimo honor, nada menos que su compañero de mil batallas y partner insuperable, Héctor Noguera, a quien, con mucho pesar, tuvimos que despedir hace poco más de un año. Juntos, esta dupla dinamita no solo marcó una época, sino que protagonizó las teleseries más recordadas de TVN durante esa gloriosa era post-dictadura. Ambos estuvieron lejos de la televisión durante la dictadura militar, haciendo de su regreso un evento televisivo que nadie se quería perder y que, ¡obvio!, nos regaló pura magia en pantalla.

Aunque su carrera actoral se inició muchísimo antes, allá por 1956, fue recién a la edad de 65 años cuando se lanzó de cabeza al universo de las teleseries. Su gran debut fue en 1994, encarnando a 'Julia Abott' en Rompecorazón, bajo la dirección del seco Vicente Sabatini. Pero seamos honestos, su primer gran papelazo que nos dejó marcando ocupado, fue cuando interpretó a la 'Madre Undurraga' en Estúpido cupido. ¡Esa directora estricta y anticuada del internado nos tenía a todos con el alma en un hilo, jurando que nos iba a retar hasta a nosotros mismos desde la pantalla! ¡Un personaje que, definitivamente, no olvidamos!

Luego de dejarnos patidifusos con su rigor, nos volvió a volar la cabeza con su trabajo en la legendaria Sucupira. Ahí le dio vida a 'Mariana Montero', una empresaria y política de armas tomar, que tenía una relación de amor y odio digna de culebrón con el alcalde 'Federico Valdivieso', ¿adivinen quién lo interpretaba? ¡El mismísimo Héctor Noguera! ¡Pura tensión en pantalla, con chispas que saltaban por todos lados, como a nosotros nos gusta el drama!

La racha de éxitos de Delfina, con papeles que se quedaban pegados en la retina, no paró. En el 2002 nos regaló otra joya: el papel de 'Olga Primera' en El circo de las Montini. Y aunque siempre nos dejaba con ganas de más, su última aparición en teleseries, también en las pantallas de TVN, fue el año 2018, donde cumplió un rol secundario en Wena profe. ¡Siempre regalándonos su inmenso talento y chispa hasta el último momento que la vimos!

Delfina Guzmán Correa, una capísima de tomo y lomo, no solo brilló en la tele. Se graduó en la Escuela de Teatro Experimental de la Universidad de Chile en 1956. Y como si eso fuera poco para su impresionante currículum, continuó sus estudios en París, Francia, ¡donde se perfeccionó con el famoso mimo Marcel Marceau! Imagínense esa formación de lujo. Además, fue parte fundamental de los integrantes de la prestigiosa compañía teatral Ictus, demostrando que su arte iba mucho más allá de la pantalla chica.

Sin duda, Delfina nos dejó un legado actoral innegable que pocas pueden igualar. ¿Cuál de sus personajes te marcó más en la memoria colectiva? ¡Nosotros aún no superamos el rigor de la 'Madre Undurraga'! ¡Qué tremenda!