Espectáculos

¡Qué fuerte! Se prendieron las alarmas en el mundo del espectáculo con las últimas novedades en el divorcio entre Ana Sol Romero, la periodista argentina, y el cantante Douglas. Y es que no son solo trámites de separación, chiquillos: salieron a la luz antecedentes bien pesados sobre la solicitud de una orden de alejamiento que Ana Sol presentó. El documento es un verdadero golpe, revelando una serie de episodios que ella asegura haber vivido este año junto al artista.

La notificación y las graves acusaciones

La cosa partió el 19 de agosto, cuando Ana Sol presentó su solicitud en Florida. Douglas, desde Chile, aseguraba que desconocía la acción judicial porque no había sido notificado. Pero como la verdad siempre sale a flote, eso cambió el lunes 16 de noviembre. Según un reporte oficial del sheriff del condado de Miami-Dade, una oficial lo notificó en persona a las 19:04 horas, en la zona de arribos del aeropuerto. La orden está vigente y le prohíbe acercarse a menos de 152,4 metros de su expareja. ¡A tener ojo!

Lo más impactante viene en el documento de 44 páginas, que incluye 22 carillas con pruebas. Romero no se guardó nada y describió situaciones de violencia doméstica que te dejan tiritón. Contó que, entre mediados de marzo y el 2 de mayo, tuvo que dormir en la habitación de su hija menor para protegerse. ¿Se imaginan el terror? Aseguró que debía cerrar la puerta con llave porque Douglas habría intentado abrirla por la fuerza en varias ocasiones. Y si eso no fuera suficiente, en otro episodio, el cantante habría roto la puerta del dormitorio matrimonial después de que ella se encerrara allí durante uno de sus arrebatos. Una situación que te eriza la piel.

Además, la periodista denunció que debía esconder su teléfono celular por las noches por puro miedo a que Douglas lo revisara mientras dormía. ¡Una invasión heavy! Pero la cosa no para ahí. En marzo de 2026, Ana Sol declaró que el artista le habría quitado no solo su teléfono, sino también su vehículo, documentos personales, tarjeta de Seguro Social, pasaporte y hasta su Green Card. Menos mal que recuperó el celular a las siete horas y sus documentos aproximadamente una semana después.

Uno de los relatos más crudos es el del 12 de junio. Ana Sol comenzó a grabar una discusión en la que él la habría acusado de tener una relación con otro hombre. Douglas, al darse cuenta, le habría arrebatado el teléfono violentamente, ¡torciéndole una mano y causándole una lesión en el pie! Según su versión, además, él habría empezado a gritar frente a sus hijas. ¡Qué tremendo!

Mecanismos de vigilancia que te hacen dudar

La cosa se pone más tensa con las acusaciones de vigilancia. Romero aseguró haber pillado, a través de capturas de pantalla que el propio Douglas le enviaba, que él monitoreaba todas las llamadas que entraban y salían de su teléfono. ¡Un control total!

Pero no solo eso. También afirmó que Douglas había inscrito el seguro del auto en un programa de monitoreo de conducción que le permitía saber dónde andaba ella. Y para colmo, lo acusó de haber instalado un micrófono oculto en su vehículo para escuchar sus conversaciones. Algo que, ojo, ¡él habría reconocido incluso frente a terceros y sus propias hijas! La guinda de la torta: Douglas, usando la aplicación de Tesla, revisaba su ubicación y la música que escuchaba mientras manejaba, exigiéndole explicaciones por canciones que, a su parecer, hablaban de infidelidad. ¡Hasta por la playlist se pasaba rollos!

Y por si fuera poco el monitoreo digital, Romero también declaró que en varias ocasiones lo vio siguiéndola en su auto. ¡Imagínate la sensación! Un ejemplo de esto fue el 24 de junio, cuando la habría seguido hasta el restaurante Flanigans, en Weston, y se habría escondido detrás de unos arbustos en el estacionamiento. De película de terror, pero real.

El abuso verbal que te deja helado

Finalmente, la periodista describió episodios de presunto abuso verbal. Uno bien brígido habría ocurrido el 30 de julio, cuando Douglas la habría increpado porque su ropa estaba lavada, ¡pero todavía no doblada! Ana Sol grabó parte de la discusión y, cuando le pidió que parara de maltratarla verbalmente, él respondió que no se trataba de abuso psicológico. ¡Plop!

Además, afirmó que durante el matrimonio el cantante le habría repetido en distintas ocasiones una frase que te cala los huesos: "Tienes que entender que si no estás conmigo, no estarás con nadie más". La última vez que lo hizo fue en marzo de 2026. Para rematar, en medio de la crisis, Douglas compuso una canción sobre infidelidad, traición y mentiras. Y lo más insólito: habría comentado a terceros que el lanzamiento de este tema durante el divorcio ¡podría ayudar a reactivar su carrera musical!

Este drama es más heavy de lo que imaginábamos. ¿Qué opinan ustedes de todo esto?