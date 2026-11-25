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Lisandra Silva dejó a todos con la boca abierta y el corazón derretido. La modelo cubana e influencer usó sus historias de Instagram para compartir nuevos registros de sus hijos, Noah, de seis años, y Leiah, de cuatro, y ¡cómo han crecido estos peques! Obvio que el flow de los papás se les pegó, porque ya son mini estrellas con una personalidad que no pasa desapercibida.

La que se robó todas las miradas fue la pequeña Leiah. La vimos luciendo unos llamativos lentes rosados que eran puro estilo, demostrando que el “flow se hereda”, como bien lo puso la Lisandra en su historia. Después, la modelo compartió otra foto de su hija acompañada de una declaración que nos llegó al alma. ¿Quién no se siente así a veces con los retoños? Ese amor incondicional que solo una madre conoce es real.

Pero no todo es glamour y poses perfectas. El mayor, Noah, de seis años, parece que ya tiene su propia agenda y no está ni ahí con las cámaras. Lisandra comentó con humor que su géminis hoy no quería fotos, y seamos honestos, ¡a quién no le ha pasado con un cabro chico que está en la edad de las pataletas fotográficas! Estas imágenes no solo nos dejaron suspirando por lo grandes que están, sino que también despertaron comentarios sobre el increíble parecido físico de los niños con sus padres, la modelo cubana Lisandra Silva y el bailarín chileno Raúl Peralta.

Recordemos que Lisandra y Raúl le pusieron fin a su romance en abril de 2024. Al principio, la separación fue medio complicada por el tema de la tuición compartida, especialmente porque Leiah todavía estaba en periodo de lactancia y Lisandra consideraba que Raúl no estaba preparado para cuidar diariamente de una guagua. ¡Comprensible, poh! Las mamás primerizas saben de lo que hablamos, y cuidar a un bebé es un desafío gigante para cualquiera.

Pero ojo, que las cosas cambiaron y para bien. En el reality “Vecinos al Límite”, la Lisandra misma aseguró que actualmente se llevan extremadamente bien. ¡Una onda que ya la quisiéramos todos con nuestros ex! Incluso, lo describió como parte de su familia y su mejor amigo, aunque dejó clarito que romance, ¡ni por si acaso! Actualmente, coordinan el cuidado de Noah y Leiah de acuerdo con sus pega y panoramas, manteniendo una dinámica de crianza compartida que es un ejemplo para muchos.

Así que, mientras el flow de Leiah nos deslumbra y Noah nos saca una sonrisa con su actitud de estrella que no se deja fotografiar, ¿qué otro dúo de papás separados nos da cátedra de buena onda y crianza colaborativa? ¡A seguir el ejemplo!