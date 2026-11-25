Espectáculos

La carrera por los Oscar se puso intensa y Mariana di Girolamo entró con todo. El medio estadounidense The Hollywood Reporter nombró a la intérprete nacional como una seria candidata a los Premios de la Academia gracias a su trabajo en "Caballo Salvaje Nueve" ("Wild Horse Nine").

En el último reporte de proyecciones para la temporada de premios, la chilena aparece como una de las mayores amenazas para las favoritas de la categoría de mejor actriz secundaria. Su actuación fue en la película dirigida por Martin McDonagh.

Si miramos quiénes son las favoritas hasta ahora, la competencia está dura: Amanda Seyfried por You Can See Everything, Anne Hathaway por La Odisea, Sandra Hüller por Project Hail Mary y Penélope Cruz, con doble oportunidad por La Invitación y La Bola Negra.

En el listado de las mayores amenazas, Mariana se ubica por debajo de Samantha Morton por La Odisea, y de Olivia Colman y Billie Piper, ambas por Elsinore. Eso sí, quedó por sobre Kate O'Flynn, por Tender Loving Care.

La cosa se pone más emocionante el 7 de diciembre, que es cuando se conocen las nominaciones a los Globos de Oro. Ese mismo día, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas empezará a definir las listas cortas en 12 de sus categorías.

La actriz ya venía sumando puntos a nivel internacional y la revista Variety la incluyó entre los 10 actores a seguir del 2026.